莊太量　貿戰對華衝擊低於預期

轉眼間，中美貿易戰已經持續了超過一年半，雖然期間經歷了多次升級，但數據顯示，內地經濟依然平穩，貿易戰對中國經濟的影響未有如想像般大。總結首3季，上證指數升逾16%，跑贏美股道指的15%升幅，相信令不少投資者大跌眼鏡。

經過超過18個月的貿易戰，各國官方的宏觀經濟數據已經齊備，貿戰對實體經濟的影響能有較準確的評估。數據顯示，貿戰開打至今，發達經濟體(特別是德國)的增長下滑幅度較大；相反，捲入風眼的中國，GDP增長依然能夠達到官方目標的6至6.5%。

貿戰開打初期，不少分析相當悲觀。固然貿易摩擦直接會減少出口、間接則影響營商氣氛及資本開支，但本欄曾多次強調，貿戰不是世界末日，總體風險可控。主要原因是內地近年積極推動內需，對出口的依賴漸降，現時整體外貿只佔GDP約三分之一，因此美國對華實施關稅，對實體經濟影響有限。

為何內地面對貿易戰衝擊，但經濟增長依然維持？首先要先量化貿戰對實體經濟的影響。高盛經濟師迪安竹(Andrew Tilton)推算，由首輪徵稅開始計算、截至今年7月底為止的關稅措施，對內地經濟增長的直接影響為0.4%。

貿戰帶來的不明朗因素，使外資減少對內地資本投資，以及中國出口商收縮資本開資等，所帶來的間接影響反而更大。美國聯儲局的一眾經濟師，數周前發表了一項研究報告，分析了貿易政策不確定性對全球經濟活動的影響。該報告指出，貿戰衍生的不明朗因素，大約會拖累新興經濟體0.9%的增長率。

據上述估算，計及直接及間接的因素，貿戰拖低內地經濟增長率約1.3%。中央主要通過適時推出財政及貨幣政策，加上將人民幣適度貶值，成功抵銷貿戰的負面影響、穩住經濟。

今輪刺激措施主力於財政政策，推動減稅降費以保住內需消費及拉動基建投資。內地今年預算赤字2.76萬億元人民幣，相當於GDP的2.8%，升幅為GDP的0.2%。據IMF分析，若計及預算外的開支，今年擴增赤字的升幅，更相當於GDP的1.5%。

貨幣政策方面亦放寬，貿戰至今累計降準4個百分點，以支援中小企業。惟中央明顯不再搞大水漫灌，依然着力控制影子銀行規模，亦沒有放鬆樓市調控手段。

此外，貿戰至今人民幣累計貶值了約12% 亦對經濟有提振作用，IMF最近研究報告指，貨幣每貶值10%，在未來三年將合共推高GDP增長率1.2%。

貿戰經過多輪升級，特朗普已對所有中國貨徵收關稅(部分暫緩執行)，可謂底牌盡出。展望未來，即使再進一步推高稅率，影響力亦會遞減，貿易戰對股市的影響將會愈來愈細。

內地經濟企穩，但美國近期多項經濟數據，包括採購經理指數及非農新增職位皆明顯疲弱，或會驅使特朗普更渴望達成階段性的貿易協議。

莊太量

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長

（香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文）

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