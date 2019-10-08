梁彥穎　夾錢海外買樓五大問題

偶然在茶餐廳搭枱進餐，竟然清楚聽見隔鄰兩位茶客談論跟朋友合資買英國樓的經驗。他們是透過成立英國公司，各自利用不同融資方法在不同時間注資入公司户口作為買樓首期。同時，公司需安排按揭借貸，以及尋找租客幫補按揭還款。公司運作一段時間後，他們即發現大量拗撬，可歸納為以下問題：

1. 因各人在不同時間注資，注資金額究竟應以港幣或英鎊計算？應否考慮各人不同的機會成本(利息)及/或實際利息成本？

2. 各人注入公司戶口的資金，到底屬於注資或借貸？有否妥善記錄及要求各股東簽名核實同意？

3. 公司按揭借貸的貨幣，究竟應是港幣、美元、還是英鎊呢？安排按揭文件時，是否需要加入借貸貨幣轉換權利呢？若加入以上權利，行使機制應如何制訂？是否需要股東各人確認接受有關貨幣兌換風險？

4. 公司董事須應付大量公司事務及負起個人擔保責任，應否支取月薪？可否以某種權利(例如期權)代替月薪？各股東是否需要簽個人擔保？擔保是否需要放置上限條款？

5. 一旦有股東未能分擔有關開支，股權怎樣重算？若要求出售股份，應如何計算淨值或剩餘責任？

害怕麻煩的英國樓宇投資者，可能真要另闢蹊徑！

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。