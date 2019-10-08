胡孟青　博內銀增派息變數不少

大市跌跌不休，不少持幣以待的散戶均有同一個疑問，內銀股息率愈來愈吸引，現階段值得吸納嗎？而近期在監管層面上的一則消息更是惹來關注。

早前，財政部公布的一份有關金融行業的意見稿，四十多頁之中，當中涉及大股東抵押股份限制、規管透過短期產品集資等課題，但最起眼者莫過於對銀行撥備覆蓋率過高的相關段落。財政部認為，金融機構要反映實際營運情況，對於撥備覆蓋高於監管標準兩倍的，認為有涉及隱藏盈利之嫌。當局認為，一旦成立的話，過多的撥備就要還原並且再分配。經早年調整後，現時的銀保監撥備覆蓋率要求下限為一倍半、即150%，超過兩倍的話，即是任何銀行的撥備覆蓋水平高於300%，都要還原重新分配。

股民歡喜，但分析界卻大感不惑。首先，財政部強調盈利要反映實際營運情況，難道撥備審慎不是對營運情況的反映嗎？銀保監一直強調是逆周期，意即對未來情況作審慎評估並從而提早預備應對，這亦是國際監管當局對金融機構風險管理的一個重要標準。相反，財政部所強調的只是目前，只要數字反映去年因為營運表現而錄得的盈利，就是所有盈利，變相否定前瞻性風險管理的需要。其實，如果銀行按當前情況做撥備，基本上既有違國際會計準則的提撥要求，完全否定監管當局的逆周期管控，銀行業盈利波動只會更大。

過去數年，銀行盈利之所以維持相對穩定的變動幅度，就是歸功於早年撥備覆蓋率偏高。再者，不少分析估算，用其他指標評估的話，內銀平均的不良貸款比率動輒達到4%以上。

財政部的意見稿內容如果要照單全收，坦白說是倒退、及跟國際標準背馳。長期以來，內地財金部門是有分歧及角力，似乎銀保監必定會有所反對，炒相關政策的一眾，務必留意。

從另一角度看，財政部的要求，就是變相貫徹央企加派紅利的精神。因為經濟問題，內地赤字正在上升，央企利潤分派就成為上繳對象及增加收入的一個來源，尤其是內地的退休基金一直有巨大資金缺口，開源的壓力相當之大。內銀的大股東是中央匯金，匯金已被撥入歸於財政部，但行業最終監管者是人行體系。現時情況，又是一個良好意願安排的可預見不良效果。

獨立股評人 胡孟青

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