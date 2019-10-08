羅尚沛　睇十月大市毋須過悲

過去經驗，內地十一放長假期間，外圍特別是美股的表現，往往都左右着A股開盤的形勢。過去12年，道指有5次在十一長假期間下跌，跌得最多的是2008和2018年，跌幅都超過10%。同樣，過去12年A股十一假期後首周的表現，除了2008年和2018年外，其餘的都是上漲，其中2007、2009、2010和2014年甚至是大漲。

這組數據告訴我們，上星期美股因為ISM和小非農就業數據差勁，導致道指高低位相距接近1,200點，A股假後就算開門紅，都未必能守得住升幅。而美國股市在10月頭兩個交易日連番重挫，10月股災的陰影再度籠罩市場。

但從過去數據看，美股10月初表現差，很多時到月底都能止跌回升。有統計指，歷年來標普五百指數在10月第一個交易日跌幅超過1%的有14年，但到月底標普指數平均卻上漲3.7%，且到第4季也能全季收紅，平均季漲幅竟達7.2%。

今年10月會不會重演惡名昭彰的「股災月」，先不要做驚弓之鳥，最大隻的灰犀牛十居其九都是靠嚇。月中就是期待已久的中美華盛頓會議，此期間中國增加了買入美國大豆，事前創造了良好的會議氣氛，雖則有特朗普的談判，變幻才是永恒，而現在美國將把香港問題納入貿易戰考慮範圍內，事情更顯複雜，但利益所歸，美國經濟數據轉弱，反增談判有成果的機會。

美國聯儲局減息，一直都是受特朗普的言論壓力，如今數據配合要刺激經濟，10月再減息的機會增加，相信美國利率期貨市場將會顯示減半厘的機會高於減1/4厘，美股可能因而浴火重生。至於中國，假期大消費行情估計是平平無奇，10月放水的呼聲甚高，降準後市場一直在等待減MLF息率，上次錯過了機會，今次不容有失。

展望10月港股行情，因為香港社會活動的壓力有增無減，恒生指數估計先下試25,200低位，如若中美真的同步放水，恒生指數還有機會重上26,000水平。至於會不會股災，都是那一句，無謂杞人憂天。

中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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