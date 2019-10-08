林嘉麒　不利因素有機會轉向

踏入第四季，美國公布了一系列9月份的經濟數據，數據結果大部分差於市場預期。美國ISM為2009年7月金融危機結束以來的最低水平，其中生產指數也降至10年來的低點；Markit製造業採購經理指數為2009年來最差；ISM非製造業指數創下2016年8月以來的最低水準。整體上顯示美國經濟正面對一定的下行壓力。

美國聯儲局主席鮑威爾曾話過，美國今輪減息是預防性減息。儘管我們並不可以單憑美國一個月數據弱，就斷定美國經濟已開始走下波。不過，既然聯儲局現時政策是預防經濟下滑而減息，就大大增加了今個月減息的可能性。10月前，美國經濟數據反映整體問題不大，9月減息後，市場紛紛下調年內減息的可能。時移世易，根據CME的美聯儲觀察工具顯示，交易員預期，美聯儲在10月份會議上降息25個基點的可能性已由上周初不足四成，大增至超過九成，而12月份再次降息的可能性增至50%。

環顧四周，環球經濟早已面對着衰退的可能，經濟低迷正開始蔓延。要做到預防效果，聯儲局在貨幣政策制訂上需要更強大的武器，以阻止未來雪崩般的壞消息出現，從而避免企業和消費者信心進一步拖累。以此推論，聯儲局早前給予市場的其中一個信息「一次減息並不代表減息周期開始」將會迅即改寫。市場資金將變得充裕，風險胃納或因此而增加。意思是，當未來公布的經濟數據持續差，投資市場更會認為聯儲局會持續減息，形成不斷減息的憧憬。

事實上，上周五美國10年期國債息率再次回到1.5%的水平，金價亦由近期低位1,480美元水平，迅速反彈至1,510美元附近。在某程度上，資金似乎在避險，但同一時間假期前的美股在低位亦見支持，還是有力反彈，顯示資金不是完全避險，反而有額外資金流入不同板塊，反映投資者對持續減息預期的部署。

環球市場10月充斥着眾多不明朗的因素，雖然上周已踏入10月，但A股未開市。今日內地股市假期後重開，真正的10月現在才開始，本周四、五是中美第13輪貿易磋商，市場曾憧憬過會議後或有臨時協議簽訂。如果成真，市場風險胃納將會迅即改變，連同新一輪持續減息的憧憬，投資者早前認為的負面因素或有機會轉向。上周五交易時間內，香港宣布實施禁蒙面法，大市即日由26,000水平下試至25,600然後再反彈。巧合的是，大市周五即日低位與9月4日當日特首宣布撤回條例位置相近，恒生指數短線以25,600作支持位參考。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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