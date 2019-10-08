梁冠業　市況波動　揸現金為上

利淡消息繼續充斥市場，中美貿易談判進展不順，英國脫歐充滿變數，美國總統或可能遭彈劾，美國對歐洲實施關稅，香港局勢不穩等等，投資者應要有心理準備作長期戰。宏觀目前大部分消息，近乎無一樣可以於短時間內提供一個解決方向，利淡消息一窩蜂浮現於環球市場中，我們認為其負面影響或仍未反映在指數當中。

環觀中港美三個市場，我們預計港股將會承受較大的影響。多年以來香港市場一直夾於中美市場當中，其作用似乎像兩大國的調劑，以磨合的方式為兩大國接軌，各取所需，互惠互利。目前香港局勢不穩，協調功效褪色，只會對中美兩國發展百害而無一利，其後果只會導致資金流走，減卻企業來港投資信心，金融市場活動減少等等。

香港雖擁有豐厚的底蘊，面對多年的風浪仍可屹立於國際舞台上，但近期的事態發展少不免令市場承受短暫陣痛，惟發展方向繼續按理想方向進行的話，我們相信香港市場將可再次吸引資金進場，重拾正面及正確的發展基調。

恒指目前對應之2019年預測市盈率約10.4倍，較十年平均水平為低。但基於目前疲弱的投資氣氛以及缺乏上行催化劑，恒指再度下探的機率稍高。就算一些股份以防守作基調，鑑於目前市況波動，下行壓力依然，投資者持有現金為上策。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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