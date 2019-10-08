美股收市：道指挫95點　憂中美談判再生變數

中美新一輪貿談在本周四(10日)舉行，惟市場恐再生變數，美國股市周一表現反覆，3大指數收市下挫。道指收報26,478點，跌95點或0.36%；標指收報2,938點，跌13點或0.45%；納指收報7,956點，跌26點或0.33%。

有報道指，本輪中美貿談將不包含改革中國工業政策或政府補貼的承諾。另外，外媒引述中國商務部一份報告指，中國不會改變保護知識產權的法律，但同意會加強有關方面的監管。

投資者同時關注美國總統特朗普捲入的彈劾危機，他遭到第二位舉報人的舉報，惟分析認為彈劾調查可能不會直接影響美國的投資情緒，但可能對國際貿易局勢的發展產生影響。

高盛首席環球股市策略員奧本海默認為，10年股市牛市結束現時言之尚早，因為即使盈利增長放慢，但企業仍有很高的自由現金流及派息率，可提供相對合理的回報。高盛相信高質素及增長股將支持美股向上，建議增持科技及其他盈利增長相對歐洲為高的股份。

不過，美企即將進入業績期，據FactSet統計顯示，分析員估計標指企業盈利將連續三季倒退，第三季按年減少約4%，勢是2016年以來最大跌幅。

企業消息方面，通用電氣(GE)宣布凍結兩萬名員工的退休金計劃，預期可減少50億至80億美元的退休金赤字。GE股價收市微跌0.12%。

蘋果公司（Apple Inc.）獲券商野村上調股份目標價，由185美元調升至205美元，理由是付運量分析顯示，iPhone 11需求略勝去年的型號。該行分析員預計，Apple未來焦點將轉到二○年推出5G的iPhone 12之上。Apple股價先升後回，收市大致靠穩升0.02%。

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