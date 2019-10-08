【獨家專訪】新興市之父警告︰最大「黑天鵝」危機係...

「新興市場之父」麥樸思警告，現時市場最大的「黑天鵝事件」，乃歐洲和美國債息徘徊極低水平引發經濟危機，以及中國不斷崛起觸發，可能與美國正面衝突，其中香港政局動盪會加深中美兩國矛盾。然而，他對中國政府穩定經濟的能力投下信心一票，並對中港股市感到樂觀。

現年83歲的麥樸思，去年初離開效力超過30年的美國基金公司富蘭克林鄧普頓，另起爐灶創辦Mobius Capital Partners(MCP)。日前他首度以MCP創辦人身份接受《東網》專訪。

●港亂局激化中美矛盾

「黑天鵝」比喻一般大眾都覺得發生機會非常低，一旦出現就會造成嚴重打擊的風險。這位投資老將表示，現時金融市場一大「黑天鵝」，是歐元債券孳息率普遍持續低於零之際，就連美國債券也分分鐘變成負息。這恐導致資金錯誤地湧入風險高且不能持續的投資，為經濟危機埋下伏線。

至於另一「黑天鵝」則是中美關係。他形容，香港示威活動源於兩種政治意識形態的衝突，恐驅使美國加碼制裁中國，激化兩國政治矛盾。中國過去多年，從一年約3,000億美元的對美貿易順差獲取大量美元，以「一帶一路」等形式擴展在海外的影響力。華府透過對中國貨加徵關稅等措施扭轉形勢，正是針對中國經濟的軟肋。

●華經濟受控 難言爆煲

不過，麥樸思強調，以人民幣受政府高度控制、內地主要銀行和企業又多是國營，中央對經濟有很強的控制，中國經濟難言「爆煲」。況且當局已經致力糾正過去十年信貸激增招致的種種後遺症，例如要求銀行清理售予零售投資者、從事高風險投資的信託(理財產品)。

●看好中港股 薦吸黃金

麥樸思直言，市場正為中美經貿分道揚鑣調動投資組合是事實，但他今年並無沽過中資股，還繼續看好中國和香港股市未來12個月的表現。他又認為，中港兩地不斷有新股掛牌，投資者的選擇也會愈來愈多。

環球央行又再爭相「放水」應對全球經濟下行壓力增加，惟市場愈益擔心各國經歷金融海嘯後大舉寬鬆後，已經技窮。不過，麥樸思不無諷刺地說，既然央行有能力憑空製造貨幣，就不愁沒有救市彈藥，問題是當貨幣供應爆升，社會早晚要承受其後果。為免財富在現金不斷貶值的情況下愈益「縮水」，他建議投資者買入黃金，以及派息能夠維持增長的股票，而且要放眼全球資產，充分分散風險。

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