【地產專題】新界上車盤大冧價　專家籲勿亂接貨

過去數月，香港持續出現大規模示威活動，拖冧二手住宅樓市，新界上車盤成「重災區」。區內15個主要細價大型屋苑樓價全數下挫，當中新界西「最傷」。屯門大興花園入場費跌穿五球，較7月低達13%。有投資者指出，除非新界區樓價比高位跌20%，否則都不宜入市。

《東網》統計全港多個新界熱門上車盤，入場費已較7月初時明顯下調，跌幅介乎1.9至13%，其中3個回落超過10%。市場人士指出，由於大部分業主都睇淡後市，遂加快劈價求套現，帶動交投回升。

●屯門時代430萬有貨

該批屋苑現時共有734個盤源，較約3個月前大增約15.6%，而個別屋苑的放售量升幅，由約11%至高逾1.3倍。

細價樓集中地的屯門，二手業主叫價態度迅速回軟。區內大興花園數月前，最平開價仍由540萬元起，但美聯區紹基表示，該項目1期3座一個高層F室單位，實用面積394方呎，僅以470萬元放售。對比下，入場費較之前大跌約70萬元。

他續指出，同類型細戶向來鮮有放盤，因收租客睇淡後市才會放售。屋苑現有約60個買賣放盤，較7月時大增50%。

同區市中心屋苑屯門時代廣場，一個實用面積272方呎單位，最平開價430萬元，比七月初同類最低開價490萬元，低約60萬元或逾12%。祥益袁思賢認為，本港經濟及樓市數據轉差，業主都接受現實，心態轉弱。之前以高市價放盤，甚至要封盤，近期卻十分貼近市價，除減價外，再提供議幅，令叫價逐步回落。

●荃中做價月月跌半成

另一個新界西大型項目荃灣中心，數月前買賣盤入場叫價達480萬元，不過，美聯鍾家豪稱，現時該盤有約50個放盤，當中14座一個低層E室，以418萬元放售，為項目最平，較前平約12.9%。以實用面積324方呎計，呎價約12,901元。他又指出，過去兩、三個月樓價平均每個月都跌約5%。

即使過往抗跌力高的指標藍籌物業，業主叫價亦不及之前進取。沙田第一城兩房今年售價最高曾達630萬元，惟近月連錄多宗做價低至僅500萬元。世紀21奇豐周淑萍說，放盤價回落，高價盤根本沒有承接力，目前實用面積284方呎同類單位，最低開價為508萬元。7月初該盤入場約538萬元，即現時低約5.6%。

新界屋苑叫價雖大幅回落，但資深投資者吳龍飛認為未跌夠。他解釋，由於後市去向未明，加上新界區是未來供應集中地，故相信該區價格亦有機會繼續向下。

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