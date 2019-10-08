美國商務部列28華企及政府部門入貿易黑名單

中美貿易談判周四(10日)重啟之際，美國商務部周一(7日)宣布將28家中國科技公司及公安部門列入美國出口管制黑名單內，當中包括擁有「中國天網」的全球最大影像監控設備商之一海康威視，原因是它們參與北京對新疆維吾爾族及其他回教少數民族的打壓。海康威視批評美方做法毫無事實根據。

除了海康威視外，其他被列入名單的還包括浙江大華科技、「中國 Siri」科大訊飛、廈門市美亞柏科與怡心國際科技等8家中國企業。至於官方部門則包括新疆維吾爾族自治區人民政府公安部，以及另外19個次級政府部門。

美國商務部長羅斯宣布有關制裁行動，表示清單內的實體單位在未獲美國政府批准下，不能購買美國產品，強調美國「不能也不會容忍對少數民族的野蠻打壓」。美方指出，是次決定和即將舉行的中美高級別貿易會談無關。

海康威視回應指，強烈反對美國商務部把公司納入實體清單，批評決定沒有事實根據，呼籲美國政府本著公平、公正、無歧視的原則，重新審視將海康威視移出實體清單。

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