【市前重點睇】美股偏軟 金價1500美元徘徊
2019年10月08日 07:51
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●美匯指數升至98.96水平，離岸人民幣(CNH)企7.1336，圓匯低見107.27，港匯見7.8432，歐元跌至1.0971，英鎊回落至1.2287。金價跌穿1,500美元，挫至1,491美元。布油跌至58.35美元，紐油企52.88美元。道指期貨窄幅上落。
●中國貿易代表團將於周二(8日)啟程前往美國，據悉是次談判受到「更大不確定性」的影響。白宮證實中國代表團將自10月10日起在美國繼續貿易談判。
●美國與日本周一(7日)簽署《美日貿易協議》和《美日數碼貿易協議》，目標於明年1月1日起生效，涵蓋了美日之間價值約550億美元的貿易。
●道指收報26,478點，跌95點或0.36%；標指收報2,938點，跌13點或0.45%；納指收報7,956點，跌26點或0.33%。 https://bit.ly/2B33dYN
●美國10年期國債孳息率升2.9點子，報1.558厘。
●美企即將進入業績期，據FactSet統計顯示，分析員估計標指企業盈利將連續三季倒退，第三季按年減少約4%，勢是2016年以來最大跌幅。
●美國國會預算辦公室預計，美國2019財年預算赤字達到9,840億美元，為2012年以來最高。
●港股ADR指數收報25,780點，較港收市跌41點。
●紐約期油收報每桶52.75美元，跌0.06美元或0.11%；布蘭特期油收報每桶58.35美元，跌0.02美元或0.03%。
●紐約期金收報每安士1,509美元，跌3.9美元或0.3%。
●英國富時100指數收報7,197點，升42點或0.59%；法國CAC指數收報5,521點，升33點或0.61%；德國DAX指數收報12,097點，升84點或0.7%。 https://bit.ly/2ILnMNF
●明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，美國經濟似乎顯示出更多風險，商業投資在放緩，指聯儲官員應該支持經濟，而不是剎停。
●特朗普政府將海康威視、大華股份等8家中國科技企業和20個公安單位列入黑名單，指控它們捲入新疆對穆斯林少數民族的侵犯人權行為。
●滙豐大裁員︰傳臨時CEO祈耀年力爭「坐正」。 https://bit.ly/338Gfvd
●【獨家專訪】新興市之父警告︰最大「黑天鵝」危機係... https://bit.ly/2MkZM4O
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