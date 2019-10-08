【股民熱話】香港困局待解　三招保資產平安…

至今為止，香港的社會動盪未見解決迹象。政府引緊急法通過禁蒙面法，期望相關立法能換取時間讓雙方冷靜解決問題。可若然政府未能正視問題消除社會怨氣，換來強制打壓反對聲音的感覺，只怕阻得一時而已，還為政府動不動引用緊急法立下先例，惹來更多不必要的猜想。

到底如何才能利用社會上已有的機制，來協調警民溝通，改善執法；港府如何才能改進施政，息怒消懼，真正達到止暴制亂，讓大家可以重返議會和平理性尋求共識，實乃當務之急！畢竟繼續鷸蚌相爭，只有漁人得利。8月份新加坡的外幣存款與香港的港元存款數據此起彼落，就係一個例證。無論政治爭拗結果誰是誰非，結果係香港人皆輸！

其實，貿易戰下，經濟進入下行周期並不是最可怕，因香港人有的是迎難而上的魄力和靈活變通的頭腦。反而，更令香港人害怕的，是政局的急速敗壞，人才、資金、旅客都嚇跑了，令香港經濟元氣大傷，咁就真係有排都醫唔番好，失去的優勢亦可能一去不復返。

作為香港人，目前仍然有層自住樓、有份工、有投資，但又未至於有條件立即辦移民的，都在盤算到底惡劣局勢持續下去，有咩可以保住資產安全。其原則實不離三個字，就係「多元化」。

首先，若然資金是多於法例存款保障上限的50萬元，穩陣起見，將資金分散存放於本地及離岸銀行戶口，可減低單一市場的系統性風險。其次是多元化的貨幣和產品投資，除了港元資產外，還可增持黃金及外幣資產。此外，在股票投資方面，建議認真考慮投資不同市場的股票，即除了港股之外，還可投資海外股票，反正唔大唔買，從具流動性的優質股入手，變相持有海外資產。

眼見如今香港市面蕭條，數月後的新年，大家將怎樣過，筆者都想像不到。造成今日的局面，一個銅錢唔會響，道理就係咁簡單。總希望在現行制度下，中央政府能讓香港管治班子選賢任能，為港府施政開創新局面，重建官民互信。繼續你有你講，我有我講，非理性地互相否定，只怕香港的苦日子難見盡頭...

東方產經專欄作者帥哥

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