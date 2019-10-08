修例風波：中銀重申現鈔供應正常　多家銀行分行暫停

中銀香港公布，近日香港多區發生嚴重暴力事件，該行部分和自助設備亦遭受到破壞對客戶服務造成極大影響。經檢查評估，客戶財產、信息資料及全部保管箱安全。另重申，該行經營運作正常，財政狀況穩健，流動資金充裕，現鈔供應正常，並會在可行的情況下加緊為自動櫃員機補鈔。

該行續稱，除銅鑼灣軒尼詩道、太子上海街、觀塘翠屏邨、荃灣荃新天地及將軍澳君傲灣分行5間分行暫停服務外，其餘分行將正常營業。

中國建設銀行(亞洲)亦表示，由於特別事故，周二(8日)旗下位於香港仔、佐敦、油麻地、長沙灣、紅磡黃埔、沙田廣場及屯門的7間分行，將全日暫停服務。另外，銅鑼灣廣場、灣仔軒尼詩道、觀塘開源道及大埔分行由上午9時起暫停服務，直至另行通知。

此外，信銀國際所有分行全面正常服務，惟觀塘開源道、上環德輔道中、旺角上海街、屯門明偉大樓、旺角彌敦道及元朗澤榮閣地下的自動櫃員機仍然暫停服務。

工銀亞洲公布，部分分行設施於過去數日遭到嚴重破壞，現正進行維修，旺角、油麻地、元朗教育路個人理財中心及銅鑼灣分行24小時自助服務區域均暫停服務。該行又稱，經檢查及評估後，全部保管箱、客戶財產和訊息資料均安全，而該行的經營亦運作如常，財政狀況穩健，流動資金充裕。

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