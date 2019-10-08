李小加：忍痛棄購倫交所！國際拓展步伐不變

他解釋，已非常清楚這次「聯姻」充滿挑戰，但仍硬著頭皮要去「提親」，主因「過了這個村，就沒有這個店了」，故若那時還不提親，就可能永遠錯過爭取這個極具戰略價值的項目的機會。

李表示，對於在這種特殊時機做如此重大的戰略交易而言，只能謀事在人、成事在天。在國際併購市場上，「提親」被拒後亦有通過其他方式仍順利「成親」的案例。但如此重要的交易所併購要取得成功，通常需借助天時、地利與人和。面對今日的一切，縱然再不捨，縱然再糾結，放棄已是必須做出的理性選擇，因為已盡最大努力，所以也無悔無憾！

他又回顧這一個月以來的嘗試，雖收購未果，但更清晰看到年初制定的三年戰略規劃及發展藍圖是正確，而國際拓展步伐不會因為放棄收購倫交所而放緩。港交所連接中國與世界的決心不變，立志成為國際領先亞洲時區交易所的願景亦不變。

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