港股升破二萬六關　吉汽及中生製藥飆逾4%

A股復市做好，港股早段跌過59點後有買盤吸納，恒生指數飆246點，高見26,067點。國企指數升過百點，主板成交270億港元。

藍籌股個別發展，吉利汽車飆4.5%表現最佳；中國生物製藥升4.3%緊隨其後。瑞聲科技及信和置業跌1%，是表現最差兩隻藍籌。

香港交易所不繼續收購倫敦證交所，股價升2.8%。其他重磅藍籌跟隨大市向上，騰訊及工商銀行升1.3%；建設銀行及中國平安升1.1%；滙豐控股升0.9%；友邦保險及中國移動升約0.6%。

【09:20】重磅藍籌牛皮 港鐵續捱沽

內地A股周二(8日)復市，港股開市靠穩，恒生指數升27點，報25,848點；國企指數高開11點，報10,158點。

香港交易所不繼續收購倫敦證交所，股價升2.7%，報232.2港元，是表現最佳藍籌。

港鐵連日多個車站關閉，設施繼續受破壞，股價跌1.5%，是表現最差藍籌。

重磅藍籌窄幅上落，友邦保險升0.5%；中國移動升0.4%；中國平安靠穩；騰訊及滙豐控股跌0.2%及0.3%；建設銀行跌0.7%。

地產股個別發展，恒隆地產升1.9%；新世界發展升1.1%；恒基地產及新鴻基地產升0.8%及0.7%。領展及長實跌0.7%及0.5%。

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