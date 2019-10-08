財新中國9月服務業PMI降至7個月新低

財新中國9月份服務業採購經理指數(PMI)錄得51.3，較8月份回落0.8個百分點，為7個月新低，並低於預期的52。

在此前公布的9月財新中國製造業PMI上升1個百分點至51.4的帶動下，9月財新中國綜合PMI錄得51.9，高於8月0.3個百分點，為5月以來最高。

期內，服務業新訂單指數錄得2018年2月以來最高。受訪服務業企業表示，新訂單增長主要受益於客戶需求轉強、新產品發布。製造業新訂單指數也創下18個月新高。兩大行業共同拉動9月綜合新訂單總量加速擴張，增速創2018年3月以來最高。

服務業新出口指數在擴張區間內小幅回落，顯示服務業新訂單增加主要來自內需。製造業新出口訂單指數則連續4個月處於收縮區間。兩大行業新出口訂單指數共同下降，拖累9月綜合新出口訂單總量進一步下降，但降幅較小。

企業綜合用工規模繼續改善，就業指數創下2013年2月以來最高。這主要受益於服務業用工指數創2017年以來最高。服務業企業普遍表示，銷售改善帶動就業增加。製造業企業就業指數則與上月持平，略微收縮。

製造業積壓工作指數為2018年2月以來最高，服務業積壓工作量重現上升。兩者綜合，積壓工作量創下將近一年半以來最顯著增幅。

服務業投入價格指數顯著上揚，創1年以來新高。受訪廠商反映，成本上升主要與原材料、燃料和用工漲價有關。製造業投入成本也出現溫和上升。兩大行業共同拉動下，9月投入成本錄得2018年12月以來最高漲幅。

雖然成本加速上升，但服務業企業為保持競爭力，僅小幅上調收費價格，收費價格指數略有下降。製造業廠商出廠價格基本持平。兩者綜合，9月綜合定價略有回升，定價能力繼續受到制約。

製造業樂觀度與8月基本持平，服務業樂觀度則降至4個月最低，均處於歷史低位。綜合來看，兩大行業企業對未來12個月的生產經營前景信心度降至3個月低位。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，9月中國經濟呈現出較明顯的邊際改善，內需加速擴張、就業改善。但受匯率波動、勞動力和原材料成本上漲影響，成本壓力增大，對企業信心造成壓制。不過，受前期去產能、去庫存影響，企業產能約束凸顯，積壓工作明顯增加，有助於企業投資的修復。中國經濟經過前期快速下行之後，逐漸具備企穩基礎。

不過，財新中國服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局PMI並不完全一致。國家統計局公布的9月服務業商務活動指數，回升0.5個百分點至53；綜合PMI錄得53.1，微升0.1個百分點。

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