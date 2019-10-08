【即市分析】香港銀行股有排愁…

東方產經專欄作者股博士：近期港股受盡內憂外患打擊，其中「內憂」影響力比預期大之餘，更有持續升溫之勢。上周五(4日)政府突然宣布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》，上周六(5日)起實施，消息公布後港股上周五轉升為跌，沽壓加劇。

睇番數據，由於香港示威活動愈演愈烈，重創本地旅遊業及零售市道。香港8月份零售業總銷貨值按年跌23%，為有紀錄以來最大單月跌幅。多間大行發表報告指，示威活動難以短期內解決，加上環球經濟不穩，和中美貿易戰等內外因素夾擊，估計香港經濟下滑的風險加劇。其中大行高盛就預料，香港全年經濟將收縮0.6%！

事實上，銀行唔係食淨利息收入條水，就係食企業融資及服務性收入條水，咁前者就唔使講，美國基本上已進入減息周期，預期未來淨利息收入業務將有縮冇加；至於後者方面，在政局不穩下，民眾消費意欲有幾大，相信大家都感受得到，企業投資意欲低迷，樓市調整亦會影響按揭需求，可見嚟緊銀行瓣瓣業務都唔多掂！

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