【專家點評】零售股盈利表現堪憂

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖：香港零售銷售7月按年急挫11.5%之後，8月情況更嚴峻，總銷貨值按年倒退23%，總銷貨量亦大跌25%。今次是紀錄以來，香港零售業收縮最嚴重的1個月，表現甚至較1998年9月亞洲金融風暴時更差。

整體訪港旅客人數按年減少39%，是自2003年沙士事件以來最大跌幅。8月份來自內地旅客減少42.5%。珠寶鐘錶銷售，一般被視為反映旅客消費的風向標，倒退47%。周末示威活動持續及公共交通工具暫停運作，本地內部消費亦受打擊。日用品例如衣履、藥物、化妝品及眼鏡等，零售銷售跌幅介乎26%至逾30%。

預期今年餘下時間，香港零售銷售將持續偏弱，經濟轉弱、就業情況或開始令人憂慮、資產價格調整等因素拖累下，本地消費或持續惡化。早前已經有本地化妝品零售商發盈警，估計部分鐘錶珠寶零售股，2019/2020財政年度的中期經營盈利，或下跌兩成至三成，個別香港百貨股今年下半年經營盈利，甚至可能萎縮約四成。

9月初時，已經第四度調低香港2019年及2020年的經濟增長預測，分別降至0.6%及1.4%，主要反映零售及旅遊業受到明顯負面影響。除了憂慮經濟有機會出現技術性衰退，即連續兩季按季負增長，我們進一步估計香港經濟第三季，亦有機會按年收縮，實質經濟或按年倒退0.3%。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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