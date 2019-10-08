新股專輯：藍光嘉寶服務入場費3939元
2019年10月08日 10:57
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由內房商藍光發展(600466.SH)分拆出來的物業管理服務供應商藍光嘉寶服務(02606)周二(8日)至周五招股，每股招股價介乎30.6至39元，每手100股，入場費3,939.3元，預期10月18日首掛。聯席保薦人為華泰金融(香港)及農銀國際。
是次發售4,291.62萬股H股，其中10%於香港公開發售，最多集資15.44億元，集資所得約77%將用於擴展物業管理服務業務；5%將用於提升社區增值服務；8%將用於維護及升級資訊科技(IT)系統；10%將用作營運資金及一般公司用途。
公司引入6名基礎投資者，合共認購約6.03億元等值股份，其中招商局資本認購1.5億元人民幣；龍元明城(600491.SH)及蘇州園林董事長金斌斌各認購1.17億元；理成(香港)資產管理認購1億元；康力電梯(002367.SZ)及商湯科技創始人湯曉鷗持有的SensePower Management Ltd分別認購800萬及500萬美元股份。
公司上市後，母企藍光發展的持股權將由89.97%降至67.48%，仍為控股股東。
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