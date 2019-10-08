新股專輯：藍光嘉寶服務入場費3939元

是次發售4,291.62萬股H股，其中10%於香港公開發售，最多集資15.44億元，集資所得約77%將用於擴展物業管理服務業務；5%將用於提升社區增值服務；8%將用於維護及升級資訊科技(IT)系統；10%將用作營運資金及一般公司用途。

公司上市後，母企藍光發展的持股權將由89.97%降至67.48%，仍為控股股東。

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