【即市分析】受惠國策 中聯重科咩位買最好？
2019年10月08日 11:15
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東方產經專欄作者錢修：環球政經不穩，各地經濟陷入衰退邊緣。內地為擺脫經濟下行壓力，講到明加大力度推行基建及刺激內需，在此利好因素下，屬於工程機械業龍頭的中聯重科(01157)自然獲益，股價由年初至今反覆向上，未來能否再延續升勢？
中聯重科主打工程機械及農業機械業務，工程方面以混凝土機和起重機為主，農業機械則為耕作機、收穫機及烘乾機等，除了基建，亦食正內地利農政策。基於基建、環保升級及設備更新換代的需要，公司增長強勁，截至今年6月底的半年業績，收入按年增逾5成達222.62億元人民幣(下同)，純利更增近2倍至25.85億元。
大行野村指，中聯重科與水泥板塊相似，屬於「逆周期」股份，由於內地GDP下行壓力增加，或令政府推出寬鬆政策，從而支撐工程機械行業。基於更高的毛利率預測，將公司19及20年的盈測分別升11%及10%，重申「買入」評級，目標價升至7港元(下同)，以上周五(4日)收市價5.62元計，潛在升幅逾2成。
睇番股價走勢，中聯重科年初至今已升近1倍，上周五股價更一度飆逾6%，惟觸及7月中旬及9月中旬的頂部5.8元水平即回落，形成三頂狀態，建議候回吐在5.2元水平再作部署。
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