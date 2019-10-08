【瑞通推介】港交所棄購倫交所　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國9月非農就業職位增長與市場預期相若，另中美本周四(10日)舉行貿易磋商。道指隔晚收報26,478點，跌95點或0.4%。

港府訂立《禁止蒙面規例》，恒指上周五(4日)收報25,821點，跌289點或1.1%。港股周二(8日)早段於25,800點水平徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾4,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾660萬元，反映投資者繼續看好港股短線回升。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點。

香港交易所公布放棄進行對倫交所集團有關的收購要約，刺激港交所周二早段高開超過2%，重上232元，收復10天線。上周五有逾360萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾160萬元淨流入。

美團點評上周五逆市繼續破頂，一度升至85.05元再創上市新高，收報84.7元，上升2.8%，連升3個交易日，累漲5.7%，14日RSI呈超買，且交投保持活躍。周二早段繼續向上突破，升超過4%，再創上市新高。上周五有逾670萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾200萬元淨流入。

中國恒大9月合約銷售額831億元人民幣，按年增31.9%，創集團單月合約銷售金額新高，帶動股價上周五抽升逾半成收市，報17.58元，一舉升穿10天和20天線。該股周二早段好淡爭持，曾回落至17.4元水平。上周五分別有4萬和55萬元淨流入其好倉和淡倉。

友邦保險連續3個交易日微升後，上周五回吐1.4%，盤中曾低見73元的一個月低位，近期弱勢未改。該股周二早段於74元之下徘徊，留意下方250天線(72.7元)不宜有失。上周五分別有162萬和40萬元淨流入其好倉和淡倉。

據報蘋果公司(Apple Inc.)要求供應商將最新款iPhone 11手機型號產量提高10%，另有傳Apple明年首季將推出iPhone SE 2，Apple概念股瑞聲科技上周五曾急升超過6%至44.75元，收市維持3.2%升幅，是當日表現最佳藍籌。本周市場焦點重返中美貿易談判，瑞聲股價暫於43元之上徘徊。上周五分別有117萬和98萬元淨流入其好倉和淡倉。

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