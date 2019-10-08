龔成　股價長期表現取決於企業價值

我們知道，股票不可能永遠上升，總會有升有跌。每間公司，每個行業，以及經濟，總有盛有衰。當我們身在一片好景樂觀時，對未來期望過份樂觀，往往一些神話般的股票便會出現，而這神話股都吸引不少股民陶醉其中。

--泡沫--

這類股票股價最初只是極平(可能這才是真正合理的股價)，後來成為一些明星般股票萬人注目，股價亦升到天價一樣，可是當熱潮冷卻，概念爆破，最後的結果是一沉不起，股價亦都打回原形(其實只是返回合理價值)。紅籌熱、國企熱、科網熱、新能源熱、一帶一路...，神話一再出現，又一再爆破。

這類股反而不適合長期持有，往往技巧是捉大浪。首先在合理價或低於合理價買入，然後耐心持有一段時間，當市場熱炒該類股票後，即是神話又再出現。

--價值的概念--

不少投資「專家」都會教你，若一隻股票升得快，亦代表它將跌得急，後市將會有獲利盤湧現、有回吐等，但事實是升得快沒有問題，因為若一隻股票值10元，它由1元升到8元又有甚麼問題呢？

真正令股票升得快跌得急的原因，是那股票升得太偏離其合理價，所以打回原形亦是遲早的事，可能十個股票投資者卻有九個半沒有合理值的概念，不少卻視股票只為一張紙，一個號碼一樣。

而當神話再現時，就會出現不合理的價格，然後就會出現更不合理的價格，雖然更不合理，卻是更吸引世人。而這時，就是理智投資者選擇遠離的時候，因為我們深知道這類股票，怎樣來，怎樣去。

大家要明白，短期股價只反映市場情緒，而長期的股價發展，則必然回歸企業價值。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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