【午市重點睇】油價上揚　日圓偏軟

2019年10月08日 12:02
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    ●亞洲市，美匯指數觸及99.03後，最新報98.95；圓匯偏軟，最新報107.39；歐元兌美元報1.097；英鎊企1.229。港匯最新處7.8435。離岸人民幣(CNH)在7.12水平。金價再失守1,500美元關，最新報1,491美元；布油企58.67美元，紐油重上53美元關，最新企53.06美元。道指期貨升76點。
    ●港股一度升破二萬六關，恒生指數半日漲171點或0.67%，報25,992點。https://bit.ly/2OsANzd
    -新股專輯：藍光嘉寶服務入場費3939元。
    -異動股：優品360挫逾8%，CEC國際乾升。
    -價位提示：創業集團曾炒高1.6倍。
    -新股專輯：傳ESR Cayman擬捲土重來。
    -世茂房地產9月合約銷售額按年升56%。
    ●【即市分析】
    -香港銀行股有排愁… https://bit.ly/2VlU7j3
    -博短線反彈留意建行認購證。https://bit.ly/30VQphc
    ●A股快報：滬深三大指數長假期後復市，半日收升0.3%至1%。https://bit.ly/33f2uzo
    ●亞洲股市：日股中段漲逾200點。https://bit.ly/2LTNIZ6
    ●【知難而退】港交所擱置收購倫交所，股價半日漲2.5%。https://bit.ly/2p2WuLm
    -李小加：忍痛棄購倫交所！國際拓展步伐不變。
    ●港元拆息︰1個月升至1.87厘。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0726，較上日上調3點子，呈兩連升。
    ●財新中國9月服務業PMI降至7個月新低。
    ●修例風波：中銀重申現鈔供應正常，多家銀行分行暫停。
    ●三星電子料第三季按年少賺56%。
    ●世銀：全球經濟正在惡化，今年增長恐低過2.6%。
    ●美國2019財年預算赤字恐創2012年以來新高。
    ●股市將告別牛市？高盛：言之尚早。
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