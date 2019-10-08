【午市重點睇】油價上揚 日圓偏軟

●亞洲市，美匯指數觸及99.03後，最新報98.95；圓匯偏軟，最新報107.39；歐元兌美元報1.097；英鎊企1.229。港匯最新處7.8435。離岸人民幣(CNH)在7.12水平。金價再失守1,500美元關，最新報1,491美元；布油企58.67美元，紐油重上53美元關，最新企53.06美元。道指期貨升76點。

-新股專輯：藍光嘉寶服務入場費3939元。

-異動股：優品360挫逾8%，CEC國際乾升。

-價位提示：創業集團曾炒高1.6倍。

-新股專輯：傳ESR Cayman擬捲土重來。

-世茂房地產9月合約銷售額按年升56%。

●【即市分析】

-李小加：忍痛棄購倫交所！國際拓展步伐不變。

●港元拆息︰1個月升至1.87厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0726，較上日上調3點子，呈兩連升。

●財新中國9月服務業PMI降至7個月新低。

●修例風波：中銀重申現鈔供應正常，多家銀行分行暫停。

●三星電子料第三季按年少賺56%。

●世銀：全球經濟正在惡化，今年增長恐低過2.6%。

●美國2019財年預算赤字恐創2012年以來新高。

●股市將告別牛市？高盛：言之尚早。

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