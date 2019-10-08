【午市重點睇】油價上揚 日圓偏軟
2019年10月08日 12:02
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●亞洲市，美匯指數觸及99.03後，最新報98.95；圓匯偏軟，最新報107.39；歐元兌美元報1.097；英鎊企1.229。港匯最新處7.8435。離岸人民幣(CNH)在7.12水平。金價再失守1,500美元關，最新報1,491美元；布油企58.67美元，紐油重上53美元關，最新企53.06美元。道指期貨升76點。
●港股一度升破二萬六關，恒生指數半日漲171點或0.67%，報25,992點。https://bit.ly/2OsANzd
-新股專輯：藍光嘉寶服務入場費3939元。
-異動股：優品360挫逾8%，CEC國際乾升。
-價位提示：創業集團曾炒高1.6倍。
-新股專輯：傳ESR Cayman擬捲土重來。
-世茂房地產9月合約銷售額按年升56%。
●【即市分析】
-香港銀行股有排愁… https://bit.ly/2VlU7j3
-博短線反彈留意建行認購證。https://bit.ly/30VQphc
●A股快報：滬深三大指數長假期後復市，半日收升0.3%至1%。https://bit.ly/33f2uzo
●亞洲股市：日股中段漲逾200點。https://bit.ly/2LTNIZ6
●【知難而退】港交所擱置收購倫交所，股價半日漲2.5%。https://bit.ly/2p2WuLm
-李小加：忍痛棄購倫交所！國際拓展步伐不變。
●港元拆息︰1個月升至1.87厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0726，較上日上調3點子，呈兩連升。
●財新中國9月服務業PMI降至7個月新低。
●修例風波：中銀重申現鈔供應正常，多家銀行分行暫停。
●三星電子料第三季按年少賺56%。
●世銀：全球經濟正在惡化，今年增長恐低過2.6%。
●美國2019財年預算赤字恐創2012年以來新高。
●股市將告別牛市？高盛：言之尚早。
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