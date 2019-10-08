【專家點評】中海物業不妨分注收集
2019年10月08日 12:07
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艾德證券期貨聯席董事陳政深：港股在內外交煎之下難以逞強，上方26,100點的阻力相當大，在欠缺動力之下難以攻破；下方25,800點的支持似乎同樣牢固，但畢竟宏觀投資氣氛欠佳，而上述位置久守必失的機會愈來愈大。事實上，即使不考慮香港局勢，環球貿易張力亦愈趨嚴峻，除中美貿易外，歐盟亦已表明，或將採取報復關稅的措施，而中美歐的經濟數據均不理想，對投資市場亦相當不利。
物管股近日走勢不俗，個別股份如雅生活服務(03319)更破頂而上。筆者早前曾推介碧桂園服務(06098)，但股份升至現水平估值已屬偏貴，目前市況之下，增加投資組合的安全系數更為適當，而且相對而言，市值未足100億元的雅生活會較逾600億元市值的碧桂園服務更為輕身，易於上破，不過板塊畢竟強勢，已持貨的投資者又未需急於沽出。
另一選擇是中海物業(02669)，其市值約130億元，估值與雅生活相約，中海物業母公司為中海外(00688)，實力不差於前兩者。中海物業踏入下半年，一直在3.6至4.2元的大型上落區游走，未有隨板塊突破，投資者可考慮以追落後角度分注收集，待其突破4.5元再行加注，並以橫行區間下軸，即3.5元位置作止蝕參考。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深
(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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