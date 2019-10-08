【專家點評】中海物業不妨分注收集

艾德證券期貨聯席董事陳政深：港股在內外交煎之下難以逞強，上方26,100點的阻力相當大，在欠缺動力之下難以攻破；下方25,800點的支持似乎同樣牢固，但畢竟宏觀投資氣氛欠佳，而上述位置久守必失的機會愈來愈大。事實上，即使不考慮香港局勢，環球貿易張力亦愈趨嚴峻，除中美貿易外，歐盟亦已表明，或將採取報復關稅的措施，而中美歐的經濟數據均不理想，對投資市場亦相當不利。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深

(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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