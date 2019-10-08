【專家點評】領展仍然可攻可守
2019年10月08日 12:15
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鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏：上周美股道指曾表現戲劇性下跌，因製造業和新增職位數據不佳，以擔憂經濟衰退作藉口。特朗普又再嚴厲抨擊聯儲局不合當政策，強美元拖累經濟出現技術問題。美國經濟是否出現問題，投資者自己心中有尺，可自行計度。美息尚有下調空間，再加中國承諾購買大豆，為其注入營養劑。本周中美副部級官員會面，在時間表上，貿談這張王牌，其價值愈見提高，對特朗普選情有巨大影響性。
長假期前，港股出現周末恐懼症，港鐵公司(00066)和本地地產股回軟。早前有消息指政府計劃邀請地產商參與土地共享計劃，望能紓解民生居住問題，對有厚農地土儲發展商有利。內房股受9月銷售數據佳而造好。一直只聞樓梯響的國企改革，近日又見聲響，據內地傳媒指出，改革企業有資本投資和營運兩類型公司，中央選取了6家中央黨政機關作改革試點。事有湊巧，先後有兩間中資公司一周內被提私有化，分別為中航國際(00161)和華能新能源(00958)皆被點燈。
逆市中，領展(00823)有異動。集團業務涵蓋投資零售及停車場業務，租用率維持偏高水平，具強勁現金流。雖然中國業務需面對匯兌及經營風險，公司持有高回報內地資產，可攻可守。股價技術走勢優，建議候低吸納，目標價96元，止蝕位82.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082。作者持有領展，另作者及其客戶持有港鐵)
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