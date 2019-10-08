【專家點評】領展仍然可攻可守

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏：上周美股道指曾表現戲劇性下跌，因製造業和新增職位數據不佳，以擔憂經濟衰退作藉口。特朗普又再嚴厲抨擊聯儲局不合當政策，強美元拖累經濟出現技術問題。美國經濟是否出現問題，投資者自己心中有尺，可自行計度。美息尚有下調空間，再加中國承諾購買大豆，為其注入營養劑。本周中美副部級官員會面，在時間表上，貿談這張王牌，其價值愈見提高，對特朗普選情有巨大影響性。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082。作者持有領展，另作者及其客戶持有港鐵)

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