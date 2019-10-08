聯儲指標：中國經濟似喘穩　未見大範圍崩潰迹象

外國傳媒報道，美國聯儲局研究人員稱，中國經濟可能正在以接近官方數據顯示的速度增長，惟增長形勢可能較數據所反映的更動盪。

由於中國經濟增長十分穩定，使不少經濟學家長時間以來，一直思索一個問題：中國數據是被政府「人為」做了調整和多大程度被做了調整，還是數據本身就是如此？就此，美國三藩市聯儲研究人員創建了一項新指數，以便更準確預測中國經濟。

這項名為「中國周期性活動跟蹤指標(China CAT)」的指數，使用包括零售銷售和出口在內的8項指標，估算經濟增速與基本趨勢水平的偏離程度。

聯儲報告指：「相對於我們的指數，中國官方經濟增長統計數據顯得過於平穩，尤其是在金融危機後的這段時期，但截至2019年中，官方報告的增長似乎與中國CAT保持一致。」

中國CAT指數還顯示，雖然中國經濟增速已放緩至低於趨勢的水平，但未顯示出更大範圍崩潰的迹象。

中國7月公布的數據顯示，第2季度經濟按年增長6.2%，是近30年有季度數據紀錄以來最弱。中國CAT指數顯示，中國經濟近期放緩勢頭可能有一定程度的緩和，而且預示趨勢增速不會有更大幅度的放緩。

這項指數的其他分項指數包括消費者信心、用電量、固定資產投資、新建築面積、工業產值，以及鐵路貨運。

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