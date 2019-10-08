渣打：很多港人覺得難以達到理想退休生活模式

渣打銀行研究顯示，亞洲的富裕消費者有宏大退休計劃，惟認為自己缺乏財務知識及投資建議，以取得足夠的投資回報。相關研究覆蓋中國、香港、馬來西亞、新加坡及台灣5個地區，1,000名介乎35至59歲、經濟活躍的富裕人士，以了解其退休願望。

有63%的香港受訪者表示已開展籌劃退休，低於平均值的67%，與此同時，只有36%受訪者認為財務計劃符合進度，足以達成理想的退休生活，比率於5個受訪地區中最低。

在退休籌劃方面，香港的富裕消費者指出「不利的環球金融氣候」、「缺乏可產生足夠回報的投資機會」及「缺乏財務知識」為三大挑戰。至於認為已為退休生活做好準備的受訪者中，75%有投資於股票、債券及單位信託基金，49%有為政府的退休儲蓄計劃作額外供款，41%有購買退休保險計劃。

渣打香港財富管理部主管潘偉勇表示，住屋及教育開支上升，加上對旅遊和消閒的需求愈來愈大，很多香港人覺得他們難以實現理想的退休生活模式。儘管增加退休儲蓄的需要顯然易見，但研究清晰顯示很多富裕消費者正面臨不同挑戰。

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