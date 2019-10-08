美國人開始識「慳啲」　恐為全球衰退新藥引？

近期美國經濟數據接連遜預期，令市場憂慮短期內陷入衰退的機會大增，繼而拖累全球。有分析指，成因未必全部與美國總統特朗普有關，而是美國千禧年世代的儲蓄習慣有變！

外國傳媒報道，調研機構Raymond James分析師Tavis McCourt指出，在2008年發生金融海嘯後，美國千禧年世代較喜歡「先使未來錢」的嬰兒潮世代更有儲蓄觀念，而年輕人一向是最願意消費的一群，目前因為年輕人不喜歡消費，因此造成經濟失衡，也是導致經濟增長放緩。他強調，雖然儲蓄對人民來說是好事，但消費降溫確實會衝擊企業和經濟，因消費佔美國經濟比重七成。

美國聖路易聯儲銀行數據亦顯示，截至今年8月，美國個人儲蓄率為8.1%，此數據較1996年的5.7%為高。再者，不單止美國儲蓄率上升，中國內地個人儲蓄率也相對較高，McCourt認為，此現象不僅促使貿易赤字增加，也讓中美兩國的經濟增長速度、通脹都低於市場預期。

事實上，根據國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，美國個人儲蓄率正上升，截至2016年，美國國民儲蓄率約佔其國內生產總值(GDP)18%，惟此數字仍低於內地的46%和日本的27%。

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