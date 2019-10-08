【市後重點睇】港匯偏軟企7.84水平 道期微跌
2019年10月08日 16:14
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美匯指數於98.9徘徊；圓匯最新報107.33；歐元兌美元報1.098；英鎊企1.227。港匯偏軟，最新處7.8436。離岸人民幣(CNH)在7.12水平。金價反覆處1,493美元；布油企58.59美元，紐油再度失守53美元關，目前企52.9美元。道指期貨跌28點。
●市後關注點
-20:15 加拿大9月新屋動工
-20:30 美國9月生產物價指數
●港股早段曾升破二萬六關，其後漲幅收窄，恒生指數收市漲72點或0.28%，報25,893點。醫藥股跑贏大市，石藥集團及中國生物製藥收升6.88%及2.75%；港交所放棄收購倫交所，收市升2.3%。https://bit.ly/2OsANzd
-國泰航空股價受壓，曾挫逾4%，收市跌3.71%。
●A股快報：滬綜指收報2,913點，升8點或0.29%；創業板指跌10點。https://bit.ly/33f2uzo
●亞洲股市：日股收升212點，三星彈逾2%。https://bit.ly/2LTNIZ6
●歐股個別發展，倫交所股價冧6%。
●全球經貿戰：本周中美「握手」機會微，因為...
●聯儲指標：中國經濟似喘穩，未見大範圍崩潰迹象。
●拆息全線升！華僑銀行：港元匯價未有持續貶值。
●修例風波：中銀重申現鈔供應正常，多家銀行分行暫停服務。
●新股專輯：藍光嘉寶服務派息比率料不低於25%。
●【大行報告】高盛料滙豐或加大削減成本措施。https://bit.ly/2OtqLOk
●【專家點評】美股大跌市一觸即發。https://bit.ly/2onw3Ab
●【股匯攻略】滬綜指有望止跌回升。https://bit.ly/2oodQT8
●【大師睇市】或借中美貿談反彈。https://bit.ly/2oeIMFs
●【專家點評】領展仍然可攻可守。https://bit.ly/2IwxOBY
●【共度時艱】證券界冀證監減免牌照費。
●【多圖】愛海頌原則三房示範單位首度曝光。https://bit.ly/2LVkych
●港8月私宅落成再跌61%，半年最少。
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