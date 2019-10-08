耀才證券預告6個月純利2.13億元

該集團指，未來為持續發展業務及增加收入，會沿用積極進取發展業務的策略，並會不斷投放大量資金以提升交易系統速度、優化電子交易程式及加強網絡保安，務求令客戶在投資路上倍感安心。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，香港飽受內憂外患夾擊下，大市充斥各種不明朗的因素，相信港股今年亦會呈現反覆的局面。

他續指，即使大市交投氣氛圍淡靜，但仍然堅信「有危便有機」的道理。公司不斷把握市埸機遇，緊貼市場動態制定營銷策略，較早前遠觀到美股市場的形勢會較香港股市清澈，重點推出美股、美期的重量級優惠。

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