【深度解構】樓市等「陰乾」？幾時先見到曙光？

香港社會動盪持續多個月，引起香港人對前途憂慮，投資氣氛亦大受影響，樓市首當其衝。根據差估署數字，今年私樓售價自6月份起持續下跌，最新公布的8月份單月樓價指數下跌近1.4%，屬今年內較大之單月跌幅。綜觀今季及明年，香港樓價何去何從？是否只會無止境地下跌，業主看不到希望？而等上車的置業者，又是否只能繼續地等下去？

【住宅租金將是最後防線？】

香港樓價暫時未見「斷崖式」下跌，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚警告，樓市恐步入「陰乾」式下跌周期，而租金下挫更可能令樓價變得「無險可守」。

他解釋，住宅租金仍錄得升幅成為樓市的最後防線，8月份差估署的租金指數按月升約1.6%，反映「改買為租」的用戶有所提升。惟若然未來經濟持續轉差，失業率上升，現時有租樓的單身人士，都可能搬回與家人共住，不排除部分業主為免租客斷租，而主動減租，種種因素使租金走勢逆轉下，物業的投資價值也會減弱、導致樓市步入「陰乾」式下跌周期。

【樓價跌幾多才回穩？】

面對樓價有下行風險，戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，據該行數字，現時整體樓價已較本年高峰期6月份回落3至5%，主要受累於本地社會衝突持續，及中美貿易關係緊張，令第三季香港樓市轉差。

他認為，若情況未有改善，估計樓價繼續下滑，料第四季樓價再跌5至10%，即全年樓價變幅接近「打個和」，惟部分熱門屋苑依然有輕微上升。

【「價跌量升」是今季共識？】

香港整體樓市從今年6月回調多時，事實二手交投也隨之回升。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，觀乎8月份的二手住宅成交，錄約2,200宗水平，屬今年單月成交最低位，預料交投在9月份則顯著回升，估計最終全月約3,300宗，將較8月份大幅上升約5成。

雖然9月預估成交與年內曾單月錄得約4,000至5,000宗成交量相比，仍有一定差距，惟現時所見，因應樓價回落刺激用家重新入市，帶動交投量反彈，利好二手住宅成交有所回升。

【有危有機 入市信號乍現？】

香港樓價短期難言見底，部分大型屋苑樓價跌穿大關口，也見呎價不足萬元的成交；不過，正所謂有危亦有機，有意見就認為入市信號已陸續出現。

祥益地產總裁汪敦敬認為，樓價下跌至今，開始有分價位的物業隱現吸引力；首先就是400萬元或以下的細單位。他指出，其吸引力在於可以承造9成按揭，在平息年代，做到9成按揭可以說是「借一日賺一日」。

他稱，呎價1萬元以下的私樓吸引，因為就算地價可能因為供應量改善而有所折讓，但建築成本及人工都會令呎價距離1萬元不會太遙遠，這是一個很多人能夠承擔的風險。他強調，不要忘記，即使明天有大量土地供應增加，但並不容易增加建屋的工人，言則實際的供應量難以一下子出現爆發性增長。

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