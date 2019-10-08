爆蝕讓潮！迎豐輸使費離場 　加多利軒唔見百萬

樓市下滑，抗跌力較強的大型屋苑樓價閃崩，以往溢價較高的單幢樓迷你單位就更高，在各區爆蝕讓潮！

●中原地產分行經理吳子麟表示，土瓜灣迎豐錄得一宗新成交，單位為高層B室，實用面積185方呎，屬開放式單位；業主最初開價450萬港元，最終減至400萬元易手，實用呎價21,622元。

據悉，原業主於2016年6月以364.7萬元一手買入單位，當年更不惜付雙倍印花稅；現持貨滿3年轉手，若連同各項費用一併計算，料須虧損離場，亦是該盤首宗蝕讓離場個案。

●資料顯示，何文田加多利軒一個中層單位，實用面積267方呎，以488萬元登記售出，呎價18,277元。呎價料創該廈的新低。據了解，原業主2017年以約588萬元購入，持貨約兩年多，帳面已蝕100萬元。由於持貨不足3年轉手，若業主需付10%辣招稅，損手幅度更大。

有代理指出，上址為收租物業，原先開價720萬元，市場放盤已數個月。

●佐敦珀．軒一個中層單位，實用面積245方呎，新近以460萬元登記售出，原業主2014年購入上址，帳面貶值約120萬元。

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