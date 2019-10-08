【深度解構】呢個行業恐大規模破產　預示明年經濟衰硬

外國傳媒報道，隨着環球經濟轉弱，全球航空業正面臨重大危機，並警告該產業的破產率正以前所未見的速度「爆炸式」上升。更重要的是，往績顯示，航空業大規模破產通常發生在經濟衰退前，或處於衰退期間。換言之，這預示着2020年全球經濟不佳絕非靠嚇。

【全球不少航空公司陷困】

報道指出，例如印度捷星航空(Jet)、英國湯馬士·庫克航空(Thomas Cook)、哥倫比亞航空(Avianca)等公司，已相繼申請破產，恐預示2020年將是全球經濟災難的一年。

與此同時，法國的藍鷹航空(Aigle Azur)和特大航空(XL)、德國的日耳曼尼亞航空(Germania)、英國的英倫航空(Flybmi)，以及斯洛文尼亞的亞德里亞航空(Adria Airways)，是近期申請破產的另一波航空公司。

航空調查機構IBA警告，2019年是全球航空公司「遭遇失敗」的幅度是史上最快！數據顯示，今年以來已破產的航空公司有17家，而且未見頂，因行業面對割價式劇烈競爭，惟美元強勢使歐元或英鎊等外幣計價的燃料成本高漲。

隨着夏季旅遊旺季結束，航空業面臨沉重債務、收入惡化、現金減少、燃料成本上升、美元強勢，以及全球經濟動盪，種種利淡因素皆對行業造成巨大影響。IBA行政總裁Phil Seymour表示，今年第4季航空業可能遭遇更多挫敗，而「強美元」更嚴重損害了新興市場的航空公司。

【歷年往績】

根據往績，航空企業面對經濟放緩或衰退，確實較為敏感。踏入21世紀、即2000年，當年有最少14家航空公司聲請破產保護。同期金融市場面對科網爆泡。

其後於2005至2008年期間，美國竟然有70%航空公司處於破產保護狀態。2008年金融海嘯後，有關航空業巨企的併購更多，情況一直至2013年後才緩和。

【國泰也響警】

事實上，在社會不穩、中美貿易戰，以及全球經濟放緩下，國泰近月整體訪港旅客大減，航班訂位也隨之減少，8月客運量更錄得10年以來最大跌幅，訪港載客量較去年同期減少38%，離港客運量則減少12%。公司更預期9月持續艱難。

【亞洲是重災 年底經濟恐更差】

外國媒體亦報道，隨着環球貿易量持續下降，全球航空貨運的運價已降至4年最低，有數據更顯示，今年8月貨運量按年大減7.1%，亞洲地區更是重災區之一。

Freight Investor Service分析師Peter Stallion指出，8至9月亞洲貨運的運價，通常能很好地預示第4季，目前價格創下2015年以來新低，恐意味着全球經濟會在今年底顯著放緩。

航空貨運諮詢機構WorldACD數據顯示，運費不僅在8月出現較大減幅，今年1至8月，全球航空貨運需求按年減幅也高達5%，亞洲地區減幅更達6%。以收費重量計，今年首8個月的降幅也達7%，拖累全球航空貨運公司的收入大幅下滑。具體地說，以美元計價，來自歐洲的航空貨運大跌15.3%；來自亞太地區的航空貨運亦大降了11.6%。

以目的地來看，包括香港在內的亞太區是主要受害者，特別是由美國至中國的貨運。不過，由出發地來看，中國到亞太地區以外目的地的運輸量有增長。

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