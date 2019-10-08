新盤UPDATES：多盤部署月內出籠 愛海頌快開價
2019年10月08日 20:16
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發展商推盤信心回升，除了多個項目部署本月出籠外，亦有大批樓盤入紙申請預售樓花同意書，料未來新盤市場將會繼續熱鬧。
●9月預售樓花申請共1452伙 5個月最多
地政總署資料顯示，9月份有5個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及1,452伙，較8月份零申請顯著增加，並為5個月最多。新入紙項目當中，新鴻基地產(00016)佔3個最多，包括天水圍濕地公園路9號第2期發展，涉及699個單位，同系屯門海皇路23號第2期、以及沙田多石街33號第1期，分別提供406及195伙。
●愛海頌原則三房示範單位首度曝光
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，首度開放原則三房裝修示範單位予傳媒參觀，參照第5座28樓B室搭建，實用面積771方呎，大廳設有面積22方呎露台。主人房連接套廁，廚房內設有儲物房。
●愛海頌首張價單明日揭盅
長實集團助理首席經理(營業)何家欣表示，旗下長沙灣愛海頌，樓書將於今日(8日)上載至一手銷售資訊網，明日(9日)將公布首張價單，參考同區新盤做價。首張價單料約180伙，集中第3、5座，亦會包括第2座山景戶
●LP6特色戶呎售逾2.3萬元創新高
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，今天以招標形式售出特色戶，單位為第2座68樓D室，實用面積1,328方呎，連1,203方呎天台，並設有天際按摩池，成交價約3,072萬元，呎價23,138元，創項目暫售單位及日出康城區內物業近12個月呎價新高。該盤至今累售2,335伙，佔全盤約98%，套現約192億元。
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