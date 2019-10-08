新盤UPDATES：多盤部署月內出籠　愛海頌快開價

發展商推盤信心回升，除了多個項目部署本月出籠外，亦有大批樓盤入紙申請預售樓花同意書，料未來新盤市場將會繼續熱鬧。

●9月預售樓花申請共1452伙 5個月最多

●愛海頌原則三房示範單位首度曝光

●愛海頌首張價單明日揭盅

長實集團助理首席經理(營業)何家欣表示，旗下長沙灣愛海頌，樓書將於今日(8日)上載至一手銷售資訊網，明日(9日)將公布首張價單，參考同區新盤做價。首張價單料約180伙，集中第3、5座，亦會包括第2座山景戶

●LP6特色戶呎售逾2.3萬元創新高

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，今天以招標形式售出特色戶，單位為第2座68樓D室，實用面積1,328方呎，連1,203方呎天台，並設有天際按摩池，成交價約3,072萬元，呎價23,138元，創項目暫售單位及日出康城區內物業近12個月呎價新高。該盤至今累售2,335伙，佔全盤約98%，套現約192億元。

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