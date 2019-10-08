財經評論：商家搬廠成定局　內地產業勢轉型

中美貿易戰自去年3月開打至今已逾年半，隨着僵局拖得愈久，商家也愈益接受搬廠的事實，正局部或全線撤出內地。既然心態上已由觀望變成行動，短期內要走回頭路殊不容易，內地產業鏈必然會出現顯著變化，由俗稱「世界工廠」的較低端製造業，逐步踏上高端之路。

回看這年半期間，市場初期認為東南亞是廠家撤華的大贏家，尤其是接壤的越南。據當地政府數據顯示，今年首八個月前往越南的外國直接投資總額按年增6.3%至120億美元，新註冊項目數量激增25%至2,406個，第三季經濟更按年大增7.31%，創9年新高，表面上看似十分風光。不過，正如散戶一窩蜂買股，突如其來的羊群效應往往衍生無數問題，包括產出成本急漲及基建欠佳礙及出貨。近期就有不少企業抱怨越南港口及道路過度擁擠、土地及勞動力成本激增，以及法規放寬速度未能追上發展等，更被海外媒體形容為「越南已發現自己很難贏出貿易戰」。

再者，美國總統特朗普立場搖擺不定，隨時因越南對美貿易盈餘擴大而採取行動，聰明的商家們絕對不會孤注一擲，早已轉移目的地，包括其他東南亞地區、甚至非洲，務求以低成本來彌補設施比不上中國的缺失。

不過，所謂「有危亦有機」，就中國而言，不少廠商撤出未至於有弊無利，因當中多是低技術的勞工密集行業，擁有獨家技術的並不多，再加上隨着數十年急速發展，勞工成本大漲已是不爭事實，倚靠勞動力的廠商逐步撤出也是必然的事，貿易戰只是因勢利導、加快了步伐而已。既然是趨勢使然，就毋須大驚小怪，觀乎美國，特朗普多次提及要振興製造業，重拾昔日光輝，惟事實恰恰相反，當地最大車廠之一通用汽車更掀起罷工浪潮，足證趨勢難以人為地逆轉。

當下有不少分析警告，中國面對供應鏈可能斷裂，勢影響經濟。其實，中國經濟的韌力絕非局外人能輕易猜度，就連美國聯儲局旗下的地區銀行最近也發表報告，其自研的模型顯示，中國經濟放緩似喘定，沒有大規模崩潰迹象。言下之意是確認中國經濟增長平穩並非假象，有本錢讓產業鏈朝向更高質的方向發展，尤其5G是大勢所趨，生產將變得全自動化，製造業不再是勞工密集，即使部分廠商撤走，也不會改變趨勢。

當然，中國短期陣痛難免，就業市場勢必受創，惟盛衰循環就是如此。在外力壓迫下，產業鏈素質必然提升，為下一波繁榮創造條件。

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