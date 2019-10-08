經濟大鑊！日本今年新生嬰兒恐跌穿90萬　提早兩年「達標」

外國傳媒報道，日本嬰兒人數不但正在減少，而且減少速度加快，意味着人口危機刻不容緩，經濟恐繼續「迷失」！數據顯示，2019年1至7月，日本出生人數按年再減5.9%，幅度創30年紀錄。值得留意的是，2016年日本出生人數跌破「100萬」，僅僅3年，2019年出生人數「很可能跌破90萬」。這對社會保障負擔和經濟活力產生深遠影響，令打造良好生育環境成為日本當務之急。

回看日本國立社會保障和人口問題研究所2017年推算顯示，2019年出生人數為92.1萬，到2021年則為88.6萬，即跌破90萬關口。換言之，如果2019年出生人口跌破90萬，將較預期提前兩年。

日本厚生勞動省公布的人口動態統計數據顯示，今年1至7月出生嬰兒按年減少5.9%至51.859萬人，為連續4年減少。

再者，截至2018年10月1日的人口推算數據顯示，日本40多歲女性有907萬人，30多歲女性則僅696萬人，少了23%，20多歲女性更少，僅578萬人。換言之，適合生育的女性大減。

事實上，日本政府早於今年5月4日公布，全國兒童人口連續38年下跌。目前15歲以下兒童只有約1,533萬，較2018年減少18萬人，即1.2%，創自1950年有紀錄以來新低。

當地統計局截至今年4月1日數據，兒童僅佔日本總人口12.1%，為逾4,000萬人口國家中排名最低。其次為南韓的12.9%、意大利和德國約13.4%。

日本面對人口老化及少子化，預計全國人口將在2050年降至1億以下。政府正考慮進行政策改革，以鼓勵國民生育，並由今年4月起開放外勞市場，緩解勞動力不足。

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