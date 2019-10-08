夜市UPDATES：道指瀉逾300點　港夜期低水逾二百

儘管中美貿談重啟在即，但受美國研究限制資投資中國股票，以及壓抑中國發展人工智能等傳言拖累，美股早段跌勢持續，道指最多曾挫303點，低見26,174點，最新仍跌288點或1.09%，報26,189點；標指報2,901點，跌37點或1.28%；納指報7,844點，跌111點或1.41%。港股期指夜市受壓，目前報25,661點，跌206點，低水232點。

美國最新的數據亦未見理想，當地9月生產者物價指數(PPI)按年升1.4%，低過市場預期升1.8%及8月的升1.8%，創8個月以來最大降幅。

歐洲股市三大指數偏軟，英國富時100指數跌0.46%，德國DAX指數及法國CAC指數齊挫逾1%。值得留意的是，外媒稱英國首相約翰遜與德國總理默克爾通電話時表示，英國與歐盟就脫歐問題達成協議「基本已無可能」。消息拖累英鎊兌美元進一步加速下跌，低見1.22。

【21:34】市場憂慮中美貿易談判及英國脫歐前景，美股周二(8日)早段顯著受壓，道指低開266點，報26,211點；納指挫66點，至7,890點。

外電報道，華府正研究限制資金投資中國企業，特別是美國政府退休基金，消息拖累在美國上市的中資股應聲急跌。阿里巴巴股價瀉2.3%至164.45美元，百度及京東股價分別挫1.71%及1.56%，報99.74美元及28.4美元。

微軟獲券商富瑞大幅調高目標價約72%，由原本93美元上調至160美元。該行分析員指出，微軟業務多元化，估計收入在2020及2021年度均錄得11%增長。微軟股價周二報136.95美元，微跌0.12%。

另外，彭博社報道，美國政府周一(7日)將8家中國科技巨頭列入「黑名單」，使面臨美國全面出口限制的企業包括世界最大的人工智能初創公司商湯科技，以及曠視科技。白宮此舉不僅令曠視科技的資本募集計劃前途未卜，也令中國的整個新興人工智能行業蒙上陰影。

在經濟下行的背景下，例如商湯科技、曠視科技等業內「龍頭」面臨籌資困難，原本指望借力國際市場，以維持迅速增長步伐。美國商務部的行動可能令這計劃泡湯，並嚇退長期來看必不可少的商業、供應和研究夥伴。英偉達就是這兩家人工智能公司的重要供應商。

資料顯示，曠視科技有意在香港上市，一旦成功，將是香港市場首隻AI股。

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