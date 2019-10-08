樓價UPDATES：減價即見效！新葵芳花園連環錄成交

樓市氣氛轉趨審慎，二手業主紛紛減價套現，帶動新葵芳花園連環錄得買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●將軍澳居屋廣明苑C座中層03室，實用面積601方呎，望開揚山景。單位於上月叫價580萬元放盤，其後減價42萬元或7%，最終獲區外綠表買家於未補價第二市場以538萬元承接，實用呎價8,952元。原業主於2010年以152萬元購入上址，持貨9年帳面獲利386萬元。

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新界區

●新葵芳花園E座中層8室，實用面積418方呎，兩房間隔，向東南望街景。原業主月前叫價660萬元放盤，由於附有雅致裝修，吸引區內上車客議價至625萬元購入，實用呎價約14,952元。至於另一個D座低層7室，實用面積415方呎，累減約105萬元後，以595萬元售出，實用呎價約14,337元。

●沙田帝堡城5座高層A室兩房戶，實用面積580方呎，向北方及望翠綠山景，放盤僅四天，開價850萬元，議價後減至825萬元易手，實用呎價14,224元。上址為原業主於2013年6月以555萬元入市，持貨6年帳面獲利約270萬元。

●馬鞍山迎海3座高層D室，為三房包括套房及連工人套房間隔，向西南享海景，實用面積795方呎。原業主見市況波動，欲沽貨套現，以約1,200萬元連租約將單位放售，吸引用家洽購，終以1,070萬元售出，實用呎價13,459元。原業主於2012年持貨至今，帳面獲利約83.8萬元。

●元朗朗屏8號本月暫錄約兩宗成交，包括3座低層E室一房戶，實用面積371方呎，有買家心儀上址樓齡新，加上鄰近港鐵站，故議價約14萬元，以566萬元購入，呎價約15,256元。據了解，原業主於2016年6月以約438.8萬元購入，期內升值29%。

●屯門公屋良景邨良偉樓低層19室兩房戶，有買家鍾情單位客廳及房間均擁內園景，加上原業主增加議幅，放盤至今累積減價達80萬元，故於未補價第二市場以190萬元購入。以實用面積443方呎計，實用呎價為4,289元。

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