點睇投資前景？大摩教你留意3大指標　目前是...

外國傳媒報道，摩根士丹利星級策略員Andrew Sheets表示，投資者若要洞悉經濟及股市前景，必要留意3個指標：美國ISM製造業採購經理指數(PMI)、美國消費者信心指數，以及美國每周新申請失業救濟金人數。

他說：「目前一個差了；一個令人憂慮；一個仍表現良好但隨時轉弱。它們是決定資產怎配置的溫度計。」

首先是美國ISM製造業採購經理指數。他指出，由於該指數由1948年開始，故數據長久一致，是衡量美國工業健康程度的長期良好指標，並具有預測未來的啟示作用。

目前情況是：令人擔憂！因為9月數值瀉至47.8，為2009年6月以來最低，反映製造業處於收縮。

其次是美國消費者信心指數。目前該指數仍處於高位，惟不代表值得高興。他指出，往績顯示，金融市場見頂往往伴隨着消費者樂觀情緒到達頂點，在1988年、2000年，以及2007年，消費者信心都是最樂觀，惟全部事後均證明，亦是金融市場高峰。

由於消費佔據美國經濟比重達70%，故消費者信心的趨勢一直受到投資機構關注。因此，Sheets反而認為，目前消費者信心是「警號」。

最後是美國每周新申請失業救濟金人數。他指出，一旦申請的人增多，並形勢上升趨勢，就是經濟及股市「終結」的開始，因這數據反映勞工市場的健康程度，更重要的是領先失業率，故投資市場其實更重視每周公布的申請失業救濟，多於每月才公布一次的失業率。

可幸的是，該數據仍然良好。

上述依次序，就是Sheets所指的「一個差了；一個令人憂慮；一個仍表現良好但隨時轉弱」。

由於目前3大指標，有兩個響警，故Sheets警告，散戶要留意未來回報前景！若是炒短線，當然不用關心，但若是長線投資者，現時確實不宜持貨太多。

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