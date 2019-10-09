歐股收市下挫　Qiagen急瀉逾兩成

儘管中美貿易談判即將於周四重啟，但中美關係尚存變數，市況波動性趨增，歐股收市受壓。英國富時100指數收報7,143點，跌54點或0.76%；法國CAC指數收報5,456點，跌64點或1.18%；德國DAX指數收報11,970點，跌127點或1.05%。

個股方面，德國生物科技公司Qiagen行政總裁Peer Schatz將辭職，該公司股價大瀉逾兩成，至三年以來低位。

英國科技公司Electrocomponents上半年收入升逾半成，股價收市上漲1.83%。

數據方面，德國統計局公布，8月份工業產出意外增長0.3%，好過市場預期的下降0.1%，衰退疑慮略為放緩。

值得留意的是，外媒稱英國首相約翰遜與德國總理默克爾通電話時表示，英國與歐盟就脫歐問題達成協議「基本已無可能」。英鎊兌美元報1.2207，跌0.7%。

據報道，華府正研究限制資金投資中國企業，特別是美國政府退休基金，消息拖累在美國上市的中資股應聲急跌。

另外，彭博社報道，美國政府周一(7日)將8家中國科技巨頭列入「黑名單」，使面臨美國全面出口限制的企業包括世界最大的人工智能初創公司商湯科技，以及曠視科技。有關措施恐令曠視科技的資本募集計劃未阻，或影響中國人工智能事業發展前景。

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