黃國英　港企振興之路恐極漫長

恒指繼續浮浮沉沉，由於上下波幅大約有500點，令到短線操作相當困難，做好做淡都難有把握。唯一是用守株待兔的戰術，等到指數到達近期的底頂，才逆市出擊。不過這種打法相當危險，萬一出事真的突破，就會走避不及遭逢重創。

股份方面就強弱分明，香港公司繼續尋底，中資股則受到追捧，個別熱門大股更加連環破頂，形成極大的對比。跟紅頂白當然是看似愚蠢的行為，尤其是今次兩者之間的估值差距甚大，不過應該還是順勢而行比較好。

今時今日市場十分有效率，換作成另一種說法，即是投資者將眼光放得遠。熱門中國消費股之所以貴，是因為業務有增長潛力，兼且利率環境預期會向下。要在最高位博高處未算高，當然有風險，追或者不追，是視乎個人的喜好，甚至是捱打的能力及打算。

相比之下，更加應該小心是低吸弱勢的香港資產。記着眼光要放遠，一定要判斷低潮日子會有幾長時間。自己愈來愈悲觀，因為社會風氣已經改變，由追趕經濟變成搞政治。就算是不熱衷政治的一班，多一事不如少一事的心態，也肯定愈來愈普遍，人心渙散之後，令到香港東山再起成為極其艱難的任務。

所以今次衰退的日子可能相當漫長，不能引用過往的經驗，以為又是船到橋頭自然直。雖然香港公司管理優良，財政紀律好，不會賤賣資產破壞價值，但現在是整個經濟環境出現問題，不會股災式急挫，卻難免被陰乾，慢速割肉式折磨，其實更加痛苦難捱。

悲觀情緒是可能被新聞畫面所放大，不過投資永遠存在選擇。香港公司的確是便宜，可是坐得不舒服的話，就無謂強迫自己。何況短期之內，不似會有任何催化劑逆轉形勢，它們只會一直維持便宜的狀態。其他股票是稍貴，起碼有得博更貴。估值的差距，可以看成是有得賭和冇得賭的代價。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，本欄逢周三刊出)

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