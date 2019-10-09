沈振盈　重新配置資產求自保

香港本身的政治事件，發展至今日，基本上已經走上不歸路。對立的局面難以和解，長此下去，經濟亦已陷入困局。一介草民，既然未能改變現實，就只能積極地面對現實。近期社會上不斷有些不負責的傳聞，又話銀行擠提，又話大鱷要狙擊港元，諸如此類。

面對此等環境，香港人如何自保？首先，大家要明白處於現在的政治氛圍下，不實虛假的傳聞，經多番分享之後，也會令人相信，因為人人也成了驚弓之鳥。要面對及自保，就只能靠自己作出適當的資產配置，從而立於不敗之地。猶幸去年起筆者一直叫大家手持現金及黃金，不要貪收息，不要作風險投資，此刻自能進可攻、退可守。

至於社會上傳聞，話大鱷會狙擊聯繫匯率，大家擔心港元大幅貶值。其實以現時香港的外匯儲備實力，絕對應付有餘。20至30%的黃金持倉，已足夠作對沖。然而，有人在網上大鑼大鼓煽動市民將港元轉美元，這才是最高風險的做法。美匯處於10年高位、特朗普又鼓吹弱美元政策、美國債務問題嚴重，老實說，港元的風險在於與美元掛鈎。筆者不擔心金管局未能捍衞聯匯，反而最擔心是被美元拖累港元大幅貶值。大家若因近期傳聞而憂心，要買保險也不應𨍭美元，反而應該考慮趁低將現金分散於不同的外幣，如英鎊、加元、澳元及人民幣。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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