盧志威　金融業優勢不容有失

事實上，貿易戰經過多輪談判之後，差不多到尾聲，如果達不成協議，下一波升級行動會包括金融戰，包括禁止或不鼓勵中資股上升，從而降低中資公司的集資能力，故此收購倫交所背後除了作財務投資，也有其他考慮。

在過去的長假期，本地政局更惡化，筆者已經放棄短時間內會有轉機的期望，地產或收租股之類的行業，一定不會在短期反彈，多數會呈現逐步陰乾的走勢。同樣道理，亦都要應用在零售股身上，現在到了晚上八時，港鐵及大部分連鎖品牌都會關店，香港的租金是天價，香港人亦習慣了晚上才消費，損失這個時段的生意，可能會令營業額大跌，預期第三、第四季度的倒退會嚇死人，股價尚未完全反映，還會有機會再度下跌。

頂石盛豐資本董事 盧志威(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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