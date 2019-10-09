盧志威 金融業優勢不容有失
2019年10月09日 00:08
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港交所(00388)終於宣布放棄收購倫交所，對於股東來說是一個好消息，因為從財務的角度來看，是用天價買入資產，不知道如何才能為股東增值，反而令人覺得港交所有政治任務，要將倫敦這個金融中心收入版圖，「紐倫港」得其二，跟美股分庭抗禮，以便將來跟美國打金融戰時，能有更多本錢。
事實上，貿易戰經過多輪談判之後，差不多到尾聲，如果達不成協議，下一波升級行動會包括金融戰，包括禁止或不鼓勵中資股上升，從而降低中資公司的集資能力，故此收購倫交所背後除了作財務投資，也有其他考慮。
在過去的長假期，本地政局更惡化，筆者已經放棄短時間內會有轉機的期望，地產或收租股之類的行業，一定不會在短期反彈，多數會呈現逐步陰乾的走勢。同樣道理，亦都要應用在零售股身上，現在到了晚上八時，港鐵及大部分連鎖品牌都會關店，香港的租金是天價，香港人亦習慣了晚上才消費，損失這個時段的生意，可能會令營業額大跌，預期第三、第四季度的倒退會嚇死人，股價尚未完全反映，還會有機會再度下跌。
至於金融業可能仍有一絲生機，因為金融是香港命脈，一定要保住，以友邦(01299)為例，分析員下調評級已經很克制，這幾個月的新投保同樣會嚇死人，但是香港的金融制度應廣為投資者信任，有機會是延後投資，當事件平息之後新增保單可能會出現報復性反彈。新股及債券市場是同樣道理，在中美貿易戰的大旋律下，不去美國，難道連香港也不去嗎？所以只要金融戰不波及集資市場，香港仍會有優勢，所以港交所不要看得太淡。
頂石盛豐資本董事 盧志威(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)
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