東方日報B1：港交所棄購倫交所　股價即彈

受到消息刺激，港交所股價周二（8日）曾漲3.63%，高見234.2元，收市依然漲2.3%，報231.2元。相反，倫交所股價周二曾經急挫6.74%，跌穿7,000便士大關，低見6,950便士。

港交所行政總裁李小加表示，這不是一個容易的決定，放棄重大的戰略機遇固然可惜，但卻是最符合港交所股東利益的決定，故該所不得不「忍痛放棄」，董事會並對未能說服倫交所管理層感到失望。他又指，雖然收購未果，但港交所拓展國際的步伐不會因此而放緩，立志要成為國際領先亞洲時區交易所的願景亦不會改變。

過去近一個月時間，港交所多方奔走，與眾多監管機構及倫交所股東接洽，試圖游說他們支持兩大交易所合併。不過，外媒報道，倫交所十大股東當中，只有一名支持港交所提出的收購建議。

據悉，港交所管理層過去一段日子曾想接觸倫交所管理層及董事局，希望能討論雙方合併的願景，但被拒絕，故不得不放棄收購。至於香港局勢惡化、監管機構審批障礙及銀行融資等，與放棄收購沒有很直接關係。

是次收購交易告吹後，按例港交所於六個月內不能再提出收購建議。不過，有分析指出，倫交所收購數據服務供應商Refinitiv的交易暫定11月進行股東投票，整個交易需待明年下半年才完成，並且涉及多個國家的審批程序。若Refinitiv交易出現變數，不排除港交所會「捲土重來」，再提出收購倫交所。

證券業協會主席徐聯安表示，港交所收購倫交所是戰略計劃，要建立全球領先的市場基礎設施集團，雖然該所現時放棄收購計劃，但相信「不是永遠停止，六個月之內不能提，可能六個月之後再提出，這對整個市場長遠發展及擴大是有利。」

亦有證券界人士表示，今次港交所沒有盲目追價收購，反而可保持實力，他日或再將有關收購交易「包裝」好，由現時被動位置變成主動，更符合港交所利益。

不過，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，將來的事情無法估計，現時港交所放棄收購，事件暫告一段落，並可消除不明朗因素，港交所股東不用擔心該所發行新股而攤薄股東利益，故股價周二反彈。但他相信，港交所短期股價不會特別利好，因為港股成交及新股市場表現仍然差勁，相信股價在230元水平有阻力。

美銀美林則發表報告指出，港交所自公布收購計劃以來，股價累積跌幅高過同期恒生指數的表現，港交所放棄收購，可以消除不確定性，對其股價有利，維持港交所「中性」投資評級，目標價255元。

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