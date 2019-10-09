何濼生　解讀「新結構經濟學」

改革開放四十年以來，中國經濟高速並穩定發展。初期西方學者質疑數據造假，但後來佐證太多，質疑不攻自破。然而，西方學者仍不斷提出中國經濟崩潰論。

事實上，即使今年中國經濟增長預測為6.1%的歷史新低，仍繼續以美國經濟增長三倍的速度穩步向前。中國現時是全球經濟的火車頭，這是不爭的事實。

對於中國何以取得成功，北京大學的林毅夫教授指出，因中國跟隨不講教條，及實事求是的科學發展觀，他並稱之為「新結構經濟學」。

「新結構經濟學」的理論基礎其實很簡單，即是客觀分析，凡事比較成本效益；社會效益高於成本的就去做，至於社會效益低於成本的就不做。當然如何落實仍然需要小心求證，關鍵是要按客觀規律做事，不相信教條。

林毅夫認為，在經濟發展範疇，客觀規律就是比較優勢，和有沒有「潛在的比較優勢」。他反對任何違反比較優勢，以長官意志主導的規劃。有時候，部分產業表面上沒有比較優勢，但原來只是暫時缺少了一些不難補回的條件。如果政府有能力去幫一把，可以在不太長的時間內，補回該暫缺的條件，林毅夫認為政府的角色和責任正在於此。

作為受過嚴格訓練的經濟學者，他相信，決定一個經濟體的比較優勢，在於最主要的因素是生產要素的稟賦(Endowment)。

有不少吃過苦頭的發展中國家正是因為漠視了本身(相對其貿易夥伴)欠缺資本的事實，卻大力投資到資本密集的產業，這樣的投資只會製造虛有其表的大白象。

至於潛在比較優勢，首要看基礎建設，其次是要看人力資源的潛質。基礎建設包括硬基建和軟基建；硬基建是港口(包括空港和海港)、道路、鐵路、橋樑、水電供應、通訊設施，以及廢水處理等；而軟基建則指制度(市場制度、法治制度、監管制度等)、文化和教育等。

如果人力、資本、技術等本來足以支持某產業的競爭力，但無奈基礎建設跟不上，又不去矯正該些缺陷，就等同荒廢了潛在競爭力。林毅夫亦指出，基建不足等於增加交易成本，若政府不對治之會非常可惜。

至於人力資源的潛質，是指縱使目前本國仍缺乏某種人才，使目前未有條件發展偏重該等人才的產業，但若只要適度投入培訓或招引人才的資源，就能支撐這些產業。由於中國長期重視教育和職訓，而且短缺的人才就業和晉升條件俱佳，無論本地培訓或從國外招聘，人才的樽頸問題都不難解決。

林毅夫強調，新結構經濟學有別於所謂華盛頓共識。但華盛頓共識的內容其實也不一定跟新結構經濟學有牴觸。只要實事求是而非視為金科玉律的教條，有些內容，如公共財政宜收支平衡、匯率宜不損競爭力等均值得參考。

何濼生

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

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