中國銀河國際 內地家電業下行壓力大
2019年10月09日 00:30
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受到宏觀經濟的影響，家電板塊整體增長放緩。根據內地券商研究顯示，家電行業營業收入達5,599.99億元人民幣(下同)，按年下跌6.09%，扣除屬於母公司的非核心盈利358.06億元，按年增長1.78%。
今年上半年行業整體盈利能力提升，銷售毛利率及淨利潤率由去年同期的23.83%及7.4%，升至25.64%及8.08%。筆者認為，利潤率提升因原材料價格下跌及企業減稅方案的實施。
今年八月家用電器和音像器材類零售額為686.6億元，按年增4.2%，按月增1.2個百分點，低於社會消費零售總額增速。今年首8個月累計零售額增5.9%，處於歷史低位，行業整體景氣低迷。
根據大型地產公司中期報告顯示，上半年竣工交付的情況較好，隨着住宅逐步交付，商品房住宅竣工面積有望回復增長，由開工至竣工的時差有望收窄。
此外，家用空調8月份出貨量見改善，總銷量達1,027部，按年增3.5%，其中內銷的家電達到729萬部，按年增長0.6%，外銷家電298萬部，按年增長11.7%。至於今年首8個月，空調總銷量達到1.11億部，按年減少2.53%，內銷數量減少1.76%。
筆者認為，家電行業整體景氣回落，行業面臨下行壓力，策略方面，看好業績確定性較強的白電龍頭企業美的集團(000333.SZ)、格力電器(000651.SZ)、海爾智家(600690.SH)，以及估值處於低位廚房電器龍頭企業老板電器(002508.SZ)。
中國銀河國際研究部
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