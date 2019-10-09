【產經專題】港商遷廠非洲　人工成本僅內地10%

受中美貿易戰的關稅影響，在內地設廠的港商利潤大減，紛紛計劃把廠房外移，以減低生產成本。當大家正掙扎應否移、往哪移、何時移之際，有「非洲鞋王」之稱的港資公司新翼鞋業董事總經理梁日昌，8年前已早着先機，把鞋廠遷移至非洲埃塞俄比亞，現時沒有被關稅牽着走的煩惱。

近年廠商是因為中美貿易戰才把廠房外移，到底當年他為甚麼把廠房移到埃塞俄比亞這個貧窮國家呢？原來他發現於非洲設廠具有獨特的優勢。

他表示，除了人工較低外，當地對環保的考慮較少，對工廠排污、發電的限制亦比中國少，廠商的彈性較大。此外，非洲盛產羊皮，免卻從外地運送資源而衍生的費用及時間。加上當年中國已經發展「一帶一路」，不少非洲國家亦向海外商家提供稅務寬減，主動建立友好關係。梁日昌相信非洲的發展潛力和機遇，於是把心一橫，把鞋廠搬至當地。

然而，他指，由於內地員工資歷深厚，熟悉公司內部運作及配套等，亦與其他廠家及物料供應商有密切聯繫，故其亦保留於內地的辦公室，作為管理及聯絡之用。

該公司如今已經在非洲設有兩座廠房，由起初投資額約2,000萬港元，至今累計投資逾億港元，兩廠房共聘有約2,000名員工，每年出口約100萬雙鞋履。自從把生產線遷移到埃塞俄比亞之後，他嘗試了很多在內地沒有製造過的產品。他表示：「非洲的羊皮有名，這裏的皮廠提供很多選擇，且價錢便宜，可試行生產的產品自然多。在內地，我較少研發新產品，因從外地購入皮料的成本高，不敢冒險。」

另一方面，非洲工人的薪金水平低，工廠員工的月薪約500港元左右，只是內地的10至15%。加上他在內地須為員工提供住宿，而非洲人家庭意識強烈，每天均回家住宿，故節省建設宿舍的成本。

他亦不違言，由於內地的教育水平逐漸提高，年輕人覺得困在工廠沒甚前途，故有畢業生把工廠職位當成踏腳石，入行不足一年就離職，但非洲則沒有此情況。「當地經濟不發達，工作機會少，民眾珍惜每個就業的機會，亦很投入工作。他們知識未必很多，不是十分有效率，但以這價格聘請到賣力工作的工人，我覺得很划算。」

他總結指：「雖然我們跟非洲人言語不通，但他們笑容吸引，感覺很歡迎我們。」這更讓他深信當天搬廠的決定是沒有錯。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。