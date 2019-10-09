【市前重點睇】美股挫逾1%　金價企1500美元

●美匯指數升上99.24後回順，離岸人民幣(CNH)低見7.165，港匯回落至7.8445，圓匯升穿107關，歐元跌至1.096，英鎊低企1.222。金價漲至1,508美元。布油於58.2美元反覆，紐油處52.38美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫近300點。

●國際貨幣基金組織(IMF)新任總裁格奧爾基耶娃預計，至2020年，貿易摩擦造成的全球經濟產出損失將累計達7,000億美元。

●傳美國特朗普政府正在討論限制資本流入中國的可能性，特別是在重點討論美國政府退休基金對中國的投資，相關努力正在推進。

●美國宣布因新疆維吾爾族及其他回教少數民族的問題，對相關的中國官員實施簽證禁令。

●聯儲局主席鮑威爾指，將恢復購買美國國債，以避免貨幣市場重演近期出現過的動盪狀況，並對利率政策保持開放態度。

●通脹趨弱！美國9月生產物價指數(PPI)按月跌0.3%。

●美國10年期國債孳息率跌2.91點子，報1.5289厘。

●港股ADR指數收報25,621點，跌272點。

●即月恒生指數夜期收報25,700點，跌167點，低水193點，成交32,236張。

●紐約期金收報每安士1,503.9美元，跌50美仙或0.03%。

●紐約期油收報每桶52.63美元，跌0.12美元或0.23%；布蘭特期油收報每桶58.24美元，跌0.11美元或0.19%。

●據悉德國總理默克爾對英國首相約翰遜稱，如果他想達成脫歐協議，那麼北愛爾蘭就必須留在歐盟關稅聯盟之內。約翰遜指責默克爾導致基本已經不可能達成協議。

●歐洲銀行監管機構警告銀行業要及早轉移員工，以免硬脫歐情況下措手不及。

●標普確定香港長期信貸「AA+」評級，展望穩定。

●港大宏觀經濟預測：今年實質GDP零增長。

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