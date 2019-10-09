【股民熱話】香港大小商家的一場浩劫…

特區政府決定引用《緊急法》為禁蒙面立法的第一個周末假期，社會事件不但未有緩和，更進一步激發警民衝突，大量交通和建築設施遭受破壞。如今無論大小商戶，就連第三者保險權責都未能弄清，經營實體商店，甚至是營業車司機，都只得步步為營。一旦如政界消息所說，政府下一步考慮立法「禁網」，那會否就連網上理財、網上購物等正常商業活動都受影響？總而言之，亂局持續，對香港大大小小的商家，都是一場浩劫！

偏偏港股與香港經濟脫軌，香港的情況一星期比一星期差，商業活動所受的打擊愈來愈廣泛，可恒生指數繼續維持喺26,000點水平反覆。在股民眼中，港股表現是何等「離地」，那到底又是甚麼一回事？

過去香港是購物天堂，安全城市，可如今都似乎成為過去。每逢周五、六、日，香港社會就出現亂狀，且港府管治所作所為至今尚未能成功控制局勢免再惡化。交通受阻、商店受損、消費者大減。試想想，一個月有十日八日關門，而且都是營業額高的日子，這種日子，商家尚可支撐多久？

更如「催命符」的，乃今次港府以引用《緊急法》為禁蒙面立法，到底保險公司如何解讀目前香港的情況？如受保商戶被定性為緊急狀態、暴亂的環境下營業，一旦遇事須索償，已投保的第三者保險是否仍獲受理？受保的個人明知社會不安，仍在街上而遇意外，保險公司又會否因屬「意料之內」而拒賠？

雖然保險業發聲明話保單仍有效，但說到底保險條款保障的是保險公司，在社會動盪之中，索賠上保險公司如何詮釋條款，不妨等待實際個案出現便有分曉。弄清楚這些問題前，商戶有限度經營，動不動就提早關門，以保不失；個人消費意欲沒有最低只有更低，仍有「吉士」繼續開門做生意的，諗住做得一日得一日者，都只能苦對冷落門庭。

至於股市，周二(8日)港股仍能報升收市，似乎完全未受香港營商環境每況愈下的影響，原因是筆者多次所講，港股近七成市值由中資企業掌控，內地資金在力撐中資股估值，港股便沒有大冧之虞。但當然，投資者認為港股估值未能反映香港經濟真實情況，亦不會貿然入場買貨。故見即使周二北水恢復正常交易，恒指高低波幅有418點，但全日成交都係得831億元，股市交投沒多大起色。

講到尾，喺股民眼中，眼前的港股猶如一個「沒有靈魂的軀殼」，要沽沽唔冧，要買又買唔落手，炒股不炒市的對象亦買少見少，無可作為。難怪一直靠喺魚缸炒出炒入「自僱」為生的股友們都話，咁落去真係擔心會冇飯開！

香港浩劫如斯，政府如今呼籲業主協助商戶紓困。可作為上市地產商的小股東們，又由誰來紓困？真正要為萬民紓困，要指望政府有所作為，多行德政善政，真正做到止暴制亂，還香港平安！

東方產經專欄作者帥哥

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