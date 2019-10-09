古勝　港交所併購自討苦吃

東方產經Market Insight專欄作者古勝：長假期間香港社會動盪不安如處煉獄，可假後港股復市，好似冇咩大事發生過咁，恒指一度升359點，全日波幅418點，收報25,893點，升72點，成交831億元。齋睇港股，完全感受唔到香港社會經濟實況，呢件確係世界奇聞！

點解會咁？皆因香港回歸逾22年，雖然香港人心尚未回歸，但港股卻已早已回歸，由內地資金揸莊。中資企業佔了逾半壁江山，今時今日外資投行不少以華人管理層主導，即係就連研究報告，都對敏感題目留有一手，免得罪大客戶。港股與A股表現愈來愈相似，外資難再興風作浪！

香港經濟唔好，但股市都唔使點跌，理論上對於揸住股票資產的人又冇咩唔好！可實際上港股表現與現實脫軌，長線資金難以評估風險與回報，結果選擇離場。指數有反地心吸力，但交投一潭死水，股市作為企業融資的功能褪色，呢啲誠然都唔係好事。

老古識唔少有銀士，都話唔會坐困愁城，索性全身投入內地市場找商機。好似昔日經常從香港搭飛機去傾生意的，如今就選擇過深圳乘坐飛機，勝在唔怕去唔到機場或者航班取消。香港百業蕭條，市民不願消費，香港業務只有收縮，部分改以加注神州市場，敬候中美達成貿易協議，金融服務業進一步開放。如是者，香港獨特價值光環漸失，社會事件總會成過去，結果還是要融入大灣區發展。如果這就是香港的宿命，香港人是否也得面對現實，好好為未來的日子籌謀。

講番個股，昨日魚缸之星，當然係隻香港交易所（00388），九月中旬提親倫敦證券交易所被拒，仍死口唔會放棄繼續追求，對家索性吊高嚟賣逼「癡人」放手。結果港交所昨日正式宣布棄購，小股東聽到當然高興，皆因唔使再擔心畀人鋸到一頸血，股權被大幅攤薄，故見港交所股價反彈2%，收報231.2元。

不過，今次事件反映港交所在配合中國發展方面的策略是過於急進求成，未有審時度勢，管治策略上誠然失分。再睇依家香港經濟真係沒有最差只有更差，港股等如被廢掉三成武功，未來能否止跌回升，全看中國經濟。與其係咁，何不直接買A股ETF又或者中資股，少睇港股指數相關產品或港企股份。畢竟投資真金白銀，只有贏或輸，沒有對或錯。若然認為神州市場更買不落手，就只有轉戰海外，或者安分守己揸現金或黃金，靜候雨過天青。

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